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Tokat'ta otomobil minibüse çarptı: 3 yaralı

Tokat'ta Gazi Osman Paşa Bulvarında (GOP) meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tokatta otomobil minibüse çarptı: 3 yaralı

18 Temmuz 2017 11:06

Edinilen bilgiye göre gece, GOP Bulvarında üzerinde seyreden Barış Hamarat (25) idaresinde ki 60 EF 275 plakalı otomobil, U dönüşü yapan özel bir otobüs firmasına ait Zekeriya Yiğit(35) idaresindeki 58 DD 184 servis minibüse yandan çarptı. Kaza sonrasında servis minibüsü şoförü Zekeriya Yiğit, otomobil sürücüsü Barış Hamarat ve otomobil içerisinde bulunan Mertcan Emre Coşkun 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumun iyi olduğu öğrenilirken, Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Dursun Ekrem Er

Etiketler: kaza, Tokat


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