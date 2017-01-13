Edinilen bilgiye göre, Dedeli Mahallesi TOKİ yolu üzerinde Kadri Yılmaz (53) idaresindeki 60 NN 969 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş durumda bulunan yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Yaklaşık 2 metre derinlikteki kanala düşen otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Süleyman Say (43) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Tokat Devlet Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Nurhan İçmez

TOKAT