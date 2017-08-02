Tokat'ta otomobil takla attı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Özgür Yıldız idaresindeki 60 HU 977 plakalı hafif ticari araç, 1. Etap TOKİ konutları istikametine seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Yol kenarında bulunan menfeze çakılan araçta, sürücü Yıldız'ın yanı sıra araçta bulunan, Mehmet Atik ve Mehmet Rıdvan Çoban yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sedat Özata