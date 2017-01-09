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Tokat'ta otomobiller kar altına kaldı, 351 köy yolu ulaşıma kapandı

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle otomobiller kar altına kalırken, il genelinde 351 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tokatta otomobiller kar altına kaldı, 351 köy yolu ulaşıma kapandı

09 Ocak 2017 11:13

Tokat’ta gece boyunca devam eden kar yağışı sonucu sabah evlerinden işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar gözlerine inanamadı. Başçiftlik ilçesinde yarım metreyi geçen kar yağışı sonrasında otomobiller ve minibüsler karla kaplandı. Evlerinin önünde kar altında mahsur kalan araçlarını çıkartamaya çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Esnaflar, iş yerlerinin önündeki karı temizledi.

351 Köy yolu ulaşıma kapandı

Tokat'ta kar yağışı sonucu 351 köy yolu ulaşıma kapanırken, kent merkezinde belediye ekipleri karla mücadele çalışması yaptı. Kayarak düşen bir vatandaş başını kaldırıma çarpması sonucu yaralandı. 112 Acil yardım ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç tedavi altına alındı.

Niksar’da kar esareti

Niksar ilçesinde kar yağışı sonucu gece 22.00 saatlerinde elektrik kesintisi yaşandı. Halen elektrik verilemediği ilçede kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı bildirildi. İlçe merkezinde ise yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşımın güçlükle sağlandığı kaydedildi. 

Nurhan İçmez
TOKAT 


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