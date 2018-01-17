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Tokat'ta PKK sığınağı bulundu

Tokat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölücü terör örgütü mensuplarının geçiş noktalarına yönelik arama ve tarama operasyonunda, boş sığınak bulundu.

Tokatta PKK sığınağı bulundu

17 Ocak 2018 16:39

Tokat Jandarma Komutanlığı ekipleri, Almus ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarının muhtemel barınma alanı, geçiş güzergahı ve kış üslenme bölgesi olarak kullanabileceği bölgelere yönelik çalışma yaptı. Arazide bulunması muhtemel depo, yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhası ile yayla evlerinin kontrolü amacıyla düzenlenen operasyonda keşif, gözetleme, arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda bölücü terör örgütü unsurlarına ait boş bir sığınak bulundu. Yapılan inceleme sonrası sığınak, jandarma ekiplerince imha edildi. 

Dursun Ekrem Er
 

Etiketler: pkk, Tokat

 

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