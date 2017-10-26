Tokat'ta sahte evrakla mermi satın alan 12 kişi gözaltına alındı



Edinilen bilgiye göre, Tokat'ta Erbaa ilçe merkezi ve köylerinde evrakta sahtecilik yaparak mermi satın alındığına dair ulaşılan istihbarat sonrasında Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından sabah saatlerinde 12 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. İkametlerde yapılan aramada 11 adet bulundurma ruhsatlı tabanca, 24 adet tabanca şarjörü, 527 adet 9 milimetre tabanca fişeği ve 15 tanesi renkli fotokopiyle mermi satın almak için çoğaltıldığı iddia edilen 36 adet mermi satın alma belgesi ele geçirildi. Bulunan malzemelere el konulurken, şüpheli 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dursun Ekrem Er