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Tokat’ta sonbahar yaprakları süpürülmeyecek

Tokat’ta Gönüllü Turizm Elçisi Fatma Esin Tuna’nın sonbahar yapraklarının süpürülmesinden şikayetçi olarak dilekçe vermesi üzerine yaprakların bir süre süpürülmemesine karar verildi.

Tokatta sonbahar yaprakları süpürülmeyecek

10 Kasım 2016 13:17

Tokat'ta sonbaharın renklerine bürünen parklarda temizlik görevlilerinin yaprakları süpürmesi doğa tutkunlarını harekete geçirmişti. Fatma Esin Tuna, sonbaharın görsel şölenini olan ağaç yapraklarının süpürülmemesi için Tokat Belediyesine dilekçe vermişti. Temizlik İşleri Müdürlüğüne ulaştırılan dilekçe doğrultusunda yaprakların hafta sonuna kadar süpürülmemesine karar verildi. Yaprakların süpürülmeyecek olmasına sevinen Tuna, “Sosyal medyadan güzel tepkiler geldi. Çünkü birçok kişinin duygularına tercüman olduğumu düşünüyorum. 'Yapraklar çöp değildir, bu güzel anın tadını çıkarmak istiyoruz' diyenler de var. 'Yapraklar süpürülsün' diyen çok az bir kesim de var. Ama çoğunlukla insanlar sonbahar yapraklarının süpürülmemesini istiyor” dedi.
Şehitler Parkı'nda güneşli havadan sonbaharın tadını çıkaran vatandaşlar da yaprakların süpürülmeyecek olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. 

Nurhan İçmez

Etiketler: Fatma Esin Tuna, sonbahar


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