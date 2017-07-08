Diğer
Kategoriler

Tokat'ta tır ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tokatta tır ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

08 Temmuz 2017 12:13

Edinilen bilgiye göre, kaza, D-100 Karayolu Günlüce köyü kavşağında meydana geldi. G.Y. (30) idaresindeki 51 KY 935 plakalı kablo yüklü tır ile aynı istikamette seyir halinde olan sürücüsü belirlenemeyen 34 TG 6152 plakalı eşya yüklü kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan Kaya Demir (76), Cemil Demirci (57) ve İsmail Demirci (55) olay yerinde hayatını kaybederken, tır da yolcu olarak bulunan Yasin Karaca (28) ise yaralandı.
Yaralı Yaraca, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden 3 kişinin cesetleri Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası tır sürücü G.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sedat Özata


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!