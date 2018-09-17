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Tokat'ta trafik kazası: 1 ölü!

Tokat'ta trafik kazası: 1 ölü!
Tokat'ta trafik kazası: 1 ölü!

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yol kenarındaki beton pompasına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Erbaa ilçesine bağlı Karayaka kasabası yolunda meydana geldi. Karayaka istikametinden Erbaa istikametine giden İbrahim Birkan (55) idaresindeki 60 KE 846 plakalı otomobil, yol kenarında bir inşaata beton döken 60 KS 540 plakalı beton pompa aracına çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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