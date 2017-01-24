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Tokat’ta trafik kazası: 9 yaralı

Tokat’ta iki otomobil ile bir hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Tokatta trafik kazası: 9 yaralı

24 Ocak 2017 23:34
Tokat’ta trafik kazası: 9 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Tokat-Niksar kara yolu Kızılköy yakınlarında Hüseyin Aynacı'nın kullandığı 60 KY 567 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Tuğçe Akkaya idaresindeki 06 FE 0455 plakalı otomobil ve Ceylan Özdemir yönetimindeki 34 PE 8548 plakalı otomobil çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi Tokat Devlet Hastanesine, 2 kişi ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Nurhan İçmez

Etiketler: 9 yaralı, Tokat, trafik kazası


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