Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı.

Tokatta uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

29 Kasım 2016 12:13

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kilo 980 gram esrar maddesi, 200 gram sentetik bonzai maddesi, 175 adet ecstasy hap, 5 gram Hint keneviri tohumu ile uyuşturucu madde temini içinde kullanılan düzenekler ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, nakletmek ve ticaretini yapmak suçlarından yakalanarak adli makamlara sevk edilen 11 kişiden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan 30 kişiden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 1 şahsa ise 30 bin TL kefalet kararı verildi. 

Nurhan İçmez
TOKAT 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç