Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kilo 980 gram esrar maddesi, 200 gram sentetik bonzai maddesi, 175 adet ecstasy hap, 5 gram Hint keneviri tohumu ile uyuşturucu madde temini içinde kullanılan düzenekler ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, nakletmek ve ticaretini yapmak suçlarından yakalanarak adli makamlara sevk edilen 11 kişiden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan 30 kişiden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 1 şahsa ise 30 bin TL kefalet kararı verildi.

Nurhan İçmez

TOKAT