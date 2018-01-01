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Tokat'ta yeni yılın ilk kazası: 6 yaralı

Tokat'ta yeni yılın ilk saatlerinde D-100 karayolu üzerinde meydana gelen kazada hurdaya dönen otomobilde 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Tokatta yeni yılın ilk kazası: 6 yaralı

01 Ocak 2018 01:42

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde D-100 karayolu üzerindeki 9 dolambaç mevkiinde meydana geldi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinden, Sivas'ın Suşehri ilçesi istikametine giden Hüseyin D. (45) idaresindeki 41 L 5994 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonrası olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte Elif D. (36), Kartal D. (7), Abdullah G. (60), Ahmet G. (40) ve Mehmet G. (60) yaralandı. Yaralılar Niksar ve Reşadiye devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza yapan araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Hasan Ay

Etiketler: kaza, Tokat

 

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