Tokat'ta yeni yılın ilk kazası: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde D-100 karayolu üzerindeki 9 dolambaç mevkiinde meydana geldi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinden, Sivas'ın Suşehri ilçesi istikametine giden Hüseyin D. (45) idaresindeki 41 L 5994 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonrası olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte Elif D. (36), Kartal D. (7), Abdullah G. (60), Ahmet G. (40) ve Mehmet G. (60) yaralandı. Yaralılar Niksar ve Reşadiye devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza yapan araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Hasan Ay