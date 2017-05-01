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Tokat'ta yüzlerce altın sikke yakalandı!

Tokat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda yüzlerce altın sikke yakalandı. Aralarında 1 binbaşı, 2 astsubayın da olduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Tokatta yüzlerce altın sikke yakalandı!

01 Mayıs 2017 15:44

Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tokat merkezli Amasya, Bursa, Kırıkkale, Kocaeli ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonda aralarında emekli 2 albay ve aktif görevde bulunan 1 binbaşı, 2 astsubay ile birlikte 16 kişi gözaltına alınmıştı. Şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından 16 kişiden 7'si Tokat Adliyesi'ne sevk edildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 377 adet altın sikke, 52 adet gümüş sikke, 55 adet bronz sikke, 3 santimetre ebadında heykel, 1 afet bronz vazo, 1 adet bronz tabak, 3 adet 9 milimetre tabanca, 150 adet 9 milimetre çapında tabanca mermisi, 2 adet av tüfeği, 30 adet av tüfeği fişeği, 2 adet el dürbünü, 2 adet el telsizi, 2 adet G3 mühimmat, 35 adet cep telefonu, 31 adet sim kart, 2 adet hard disk, 8 adet dizüstü bilgisayar, 5 adet tablet, 1 adet altın arama detektörü, 1 adet sismik altın arama aparatı, 11 adet harici bellek, 7 adet CD, 1 adet el kamerası, 1 adet L seri 1 dolar ve 7 bin 500 lira para ele geçirilmişti. 

Nurhan İçmez

Etiketler: altın, sikke, Tokat


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