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Tokat'taki cinayetin zanlısı tutuklandı

Tokat'taki cinayetin zanlısı tutuklandı
Tokat'taki cinayetin zanlısı tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçaklayarak ölümüne neden olan zanlı tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gazi Paşa Mahallesi Niyazi Kırımca Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bakkal işletmecisi olan Murat Y. (45), iş yerinden evine dönerken Ayhan Ç. (39) Murat Y’ye saldırdı. Çıkan kavgada Ayhan Ç. yanında bulunan bıçakla . Murat Y.’i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleri ile yaraladı. Yaralı Murat Y. olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Murat Y. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti 

Katil zanlısı Ayhan Ç. Emniyetteki işlemlerin ardından Erbaa Adliyesine sevk edildi. 

Adliye girişinde basın mensuplarına "Kötüler cezasını çekecek. Namus davası kötülerin bu dünyada yaşamaya hakkı yok" dedi. 

Ayhan Ç. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Çamlıbel cezaevine gönderildi.
Öldürülen Murat Y., ikindi namazından sonra şehir mezarlığında toprağa verildi.  

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