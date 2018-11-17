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Tokat'taki kazada ölen genç psikolog Aydın'ı üzdü

Tokat'taki kazada ölen genç psikolog Aydın'ı üzdü
Tokat'taki kazada ölen genç psikolog Aydın'ı üzdü

Tokat’ın Niksar ilçesinde, Erbaaspor otobüsünün karıştığı kazada hayatını kaybeden genç psikolog Merve Önel’in cenazesi Aydın’a gönderildi.

Tokat Niksar yolu Dönekse Kavşağı yakınlarında TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Erbaaspor kafilesini Sivas Havalimanına götürdükten sonra dönen Hasan Ş. idaresindeki otobüsün, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen iki araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada psikolog Merve Önel hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. 

Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde psikolog olarak çalışırken yaklaşık 2 ay önce Niksar Devlet Hastanesi'ne atanan Önel için çalıştığı hastanede cenaze töreni düzenlendi. Birkaç ay önce nişanlandığı ve düğün hazırlıkları yaptığı öğrenilen Önel'in cenazesi törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Aydın'a gönderildi.

Eski kurumu taziye mesajı yayınladı

Eski personeli için taziye mesajı yayınlayan Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, “Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde psikolog olarak çalışan değerli çalışma arkadaşımız Merve Önel'i elim bir trafik kazasında kaybettik. ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Acılı ailesine ve gün çalışma arkadaşlarımıza sabır ve baş sağlıyı diliyoruz” ifadelerini kullandı.  

Mehmet Barlas 

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