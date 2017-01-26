Edinilen bilgiye göre; Tokat-Turhal karayıolu Kuruçay mevkisi yakınlarında yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralanmıştı. Virajlı yolda otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yöne geçmesi sonucu meydana gelen kazada Serdar Şahin idaresindeki 60 HT 764 yolcu otobüsü ile çarpışan araç metrelerce sürüklenerek durabilmişti. Kazada otomobilde hayatını kaybedenlerin kimleri tespit edildi. 38 BN 089 plakalı otomobil sürücüsü Muhammed Uzer ile birlikte Adil Uzer (62) ve Neriman Uzer’in hayatını kaybettiği, yaralananlardan birisinin ise Şükran Avcı olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının incelmelerinin ardından otomobil içerisinde sıkışan cenazeler çıkartılarak cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı. Yaralılar ise Turhal ve Tokat’taki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.