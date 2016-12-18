Eğitim Bir-Sen Tokat 1 No’lu Şubesi tarafından düzenlenen divan toplantısı Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa’nın katılımı ile yapıldı. Programa ayrıca Tokat Valisi Cevdet Can, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti İl Başkanı Metin Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Kent Konseyi Başkanı Abdullah Gürbüz, Eğitim Bir-Sen Tokat 1 No'lu Şube Başkanı Şaban Ceylan katıldı. Sendika üyeleri ile düzenlenen kahvaltı programı sonrasında açılış konuşmasını Eğitim Bir-Sen Tokat 1 No'lu Şube Başkanı Şaban Ceylan yaptı. Daha sonra kürsüye gelen Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa, İstanbul’da ve Kayseri’de yaşanan terör olaylarına tepki göstererek, “Şehadet mertebesine eren kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, hastanelerde tedavi altına olan yaralılarımıza acil şifalar, onların ailelerine başsağlığı metanet ve sabır diliyorum. Halep’te insanlığı kurtarmak adına insanlığımızı ortaya koyduğumuz günlerde insanlığımıza çeşitli saldırılar düzenlenmekte, ülkemiz dört bir koldan kuşatma altına alınmaya çalışılmakta, 15 Temmuz’da milletimizin ortaya koyduğu direnç ruhu kardeşlik bilinci bu tür hain saldırılarla kırılmaya uğratılmak istenmekte, millet arasında bir yarılma ve çatışma ortamı hesap edip planlanmakta ancak milletimizin sağduyusu kardeşlik bilinci ve metaneti bütün bu plan ve oyunları boşa çıkarmaktadır” dedi.

Kolukısa, konuşmasına şöyle devam etti: “Tüm Türkiye bizim samimiyet iksirimiz, aidiyet bilincimiz omuzlarında yürümeye ve yükselmeye devam edecektir. 15 Temmuz sonrası Yenikapı’da şahit olduğumuz pozitif iklimle birlikte barış, kardeşlik ve dayanışma ruhu içerisinde insanın insan için en büyük esenlik olduğu gerçeğiyle hareket edebilmeliyiz. Korku siyasetiyle; benliğin sindirilmesine, oluşturulan kamplarla bizliğin yok edilmesine, kaşınan yaralarla kimliğin tarumar edilmesine fırsat vermemeliyiz.”

“Terörün kandiline yağ damlatmıştır, teröre destek sağlamıştır”

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt da, İstanbul ve Kayseri’de yaşanan bombalı terör saldırılarına tepki gösterdi. Beyazıt, terör saldırısı sonrasında yapılan açıklamalarla ilgili de eleştiride bulunarak, “Bir partinin, ana muhalefet partisinin genel başkanı aynen söylediği ifade: 'Terörün sebebi başkanlık sistemidir. Başkanlık sisteminden vazgeçilirse terör de durulur' diyerek terörün kandiline yağ damlatmıştır, teröre destek sağlamıştır. Değerli kardeşlerim, tam tersine güçlü devletlerde bütün bunlar olmaz, yapılmaz. Biz hep birlikte el birliği gönül birliği ile bu gayretleri yerine getireceğiz” diye konuştu.

4 tır un Halep’e gönderildi

Yapılan konuşmaların ardından 1’i Büro Memur-Sen 3’ü eğitim çalışanlarının katkıları ile un yüklenen 4 tır dualarla Halep’e uğurlandı. Eğitim Bir-Sen Tokat 1 No'lu Şube Başkanı Şaban Ceylan, bugüne kadar 8 tırı Halep’e gönderdiklerini sözlerine ekledi.

Nurhan İçmez