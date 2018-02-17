TOKİ, 173 iş yeri ile 42 konutu satışa çıkardı

Açık artırmanın 27 Şubat 2018 Salı günü, saat 13.00’de TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirileceğini belirten Turan, açık artırmaya ayrıca internetten de teklif verilebileceğini söyledi.

Vatandaşların en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kurulduklarını ve onlarca konut projesi hayata geçirdiklerini vurgulayan Turan, “Konutun yanı sıra okul, kreş, sağlık ocağı, ticaret merkezi, cami ve kültürel tesis gibi öncelikli ihtiyaçlar arasında bulunan yapılar ile nitelikli alt yapı ve peyzaj uygulamalarını da hayata geçiriyoruz. Konut projelerimizde esnaf ve yerel yönetimlerin talebi doğrultusunda, şehir ekonomisine ve istihdama katkı sağlayacak dükkânlar inşa ediyoruz” dedi.

173 iş yeri açık artırma ile satışa çıktı

Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlara yönelik konut üretimine finansman sağlamak için açık artırma yöntemi ile iş yerlerini satışa sunduklarını belirten Turan,“Açık artırmaya katılacak alıcılar, Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, İstanbul, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Rize, Sakarya, Sivas, Uşak ve Yalova şehirlerinde satışa sunulan iş yerlerine yüzde 10, yüzde 25 peşin, 120 ay vade ile sahip olabilecekler” açıklamasında bulundu.

Manisa’da 39 iş yeri

Manisa Algedik’te 5 bin konutluk proje inşa ettiklerini söyleyen Turan, “Manisa Akgedik projemizle yeni bir şehir inşa ediliyor. Bu kapsamda bölgede vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak iş yerleri de inşa ediyoruz. Akgedik’te 39 iş yerimizi 116 bin TL’den başlayan fiyatlar ve yüzde 25 peşinat, 120 ay vade ile satışa sunuyoruz” dedi.

Konya Meram’da 21 iş yeri satışa sunuldu

Projelerinde konutların yanı sıra alışveriş alanlarını, donatı alanlarını, meydanları, geniş peyzaj alanlarını, yürüyüş parkurlarını, çocuklar için oyun alanlarını barındıran, kısacası tüm ihtiyaçlara yanıt verecek yeni yerleşim yerlerini inşa ettiklerini belirten Turan, “Konya Meram’da 804 konutluk projemizi inşa ediyoruz. Yeni bir yaşam alanı olacak projemizde ihtiyaçları karşılayacak iş yerleri de inşa ettik. Bu alanda bulunan 21 iş yerini açık artırmayla satışa sunuyoruz. Açık artırma katılan alıcılarımız iş yerlerine, 50 bin TL’den başlayan fiyatlarla yüzde 10 peşin, 120 ay vade seçeneği ile sahip olabilecek” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin dört bir tarafında kentsel dönüşüm projeleri başlattıklarını belirten Turan, “Sadece binalar yıkıp yerlerine yenilerini inşa etmiyoruz. Çevre düzenlemeleri, donatı alanlarıyla sosyal ihtiyaçlara da yanıt veriyoruz. Rize, Karabük, Sakarya ve Çankırı’da örnek teşkil edecek kentsel dönüşüm projeleri inşa ediyoruz. Rize’de, 23, Sakarya’da 8, Çankırı’da 6, Karabük’te 5 iş yerimizi 62 bin TL’den başlayan fiyatlarla yüzde 10 peşin, 120 ay vade ile satışa sunduk” diye konuştu.

42 konut açık artırma ile satılacak

Turan ayrıca, Aksaray, Amasya, Ankara, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Giresun, Hatay, Karabük, Konya, Malatya, Nevşehir, Sivas, Trabzon şehirlerinde 42 konutu 62 bin TL’den başlayan fiyatlar yüzde 12, yüzde 25 peşin, 120, 180 ay vade seçenekleri açık artırmayla satışa sunacaklarını söyledi.

Turan, son olarak açık artırma ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tradresinden ulaşılabileceğini ifade etti.