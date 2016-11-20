TOKİ Başkanı Turan, dar gelirli vatandaşların umudu olduklarını belirterek, bu misyonlarına daha da sarılarak hedeflerini arttıklarını kaydetti. 2016 yılında tüm zamanların rekorunu kırdıklarını anlatan Turan, “2016 yılı içerisinde sosyal konut üretimimiz yüzde 95’e çıktı. 2017 yılında da hedeflerimiz doğrultusunda çalışacağız. 2017 yılında 65 bin konutu ihale edeceğiz” dedi.

Turan, bu yıl içerisinde İç Anadolu Bölgesi’nde 22 bin 87 konutu ihale edip inşaatına başladıklarını ifade ederek, 2017 yılında bölgede yaklaşık 9 bin konut için proje çalışması yaptıklarını dile getirdi. Turan, TOKİ’nin 2017 yılında İç Anadolu Bölgesi’ndeki Ankara’da 2 bin 500 konut, Konya’da bin 500 konut, Kayseri’de bin konut, Eskişehir’de 500 konut, Sivas’ta bin konut, Kırıkkale’de 100 konut, Aksaray’da 300 konut, Karaman’da 500 konut, Kırşehir’de 500 konut, Niğde’de 157 konut, Nevşehir’de 378 konut, Çankırı’da ise 500 konut yapacağının bilgisini verdi.

Güneydoğu’daki PKK terörünün izleri siliniyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde terör olayları sonrası oluşan konut ihtiyacını karşılamak için yoğun şekilde çalıştıklarını vurgulayan Turan, “2017 yılında bölgede 12 bin 750 konut için proje hazırladık. Bölgede 2016 yılında 12 bin 357 konutun yapımına başladık. Yıl bitmeden konutların bir kısmını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. 2017 yılında Gaziantep’te 2 bin 500 konut, Diyarbakır’da bin konut, Şanlıurfa’da 2 bin 500 konut, Batman’da 250 konut, Mardin’de 2 bin 900 konut, Şırnak’ta ise 3 bin 600 konut yapacağız” ifadelerini kullandı.

Marmara'da 12 bin 716 konut yapılacak

Turan, Marmara Bölgesi’nde özellikle İstanbul’da kentsel dönüşüm odaklı çalıştıklarını belirterek, yeni yılda İstanbul’da 5 bin 200 konut projesi geliştirdiklerini kaydetti. 2016 yılı içerisinde Marmara Bölgesi’nde 5 bin 807 konutun yapımına başladıklarının bilgisini veren Turan, “Yeni yılda Marmara Bölgesi’nde hedeflerimizi artırdık. Yeni yılda bölgede toplam 12 bin 716 konutu ihale edeceğiz” müjdesini verdi.

TOKİ, yeni yılda Marmara Bölgesi’nde bulunan şehirlerden İstanbul’da 5 bin 200 konut, Edirne’de 520 konut, Kırklareli’de 380 konut, Tekirdağ’da bin konut, Çanakkale’de 188 konut, Kocaeli’nde 2 bin konut, Sakarya’da 700 konut, Bilecik’te 228 konut, Bursa’da 2 bin konut, Balıkesir'de ise 500 konut yapacak.

Karadeniz Bölgesi’ne 10 bin 395 konut müjdesi

Karadeniz Bölgesi’nde bölgenin yerel mimari dokusuna göre konutlar inşa ettiklerini ifade eden Turan, bölgenin arazi yapısına göre konut ürettiklerini söyledi. Arazi yapısının elverdiği yerlerde vatandaşların ihtiyaç duyduğu konutları yaptıklarını anlatan Turan, “Yıl içerisinde inşasına başladığımız 6 bin 20 konutumuz hızla yükseliyor. 2017 yılında da Karadeniz Bölgesi'nde toplam 10 bin 395 konutu ihale edip inşasına başlayacağız” şeklinde konuştu.

Turan, “Trabzon’da bin konut, Artvin’de 500 konut, Giresun’da 500 konut, Ordu’da 450 konut, Samsun’da 500 konut, Zonguldak’ta bin konut, Çorum’da bin 500 konut, Amasya’da 500 konut, Bartın’da 500 konut, Bolu’da 500 konut, Tokat’ta 285 konut, Kastamonu’da bin konut, Düzce’de 730 konut, Karabük’te 600 konut ve Bayburt’ta ise 830 konut TOKİ tarafından yapılacak” dedi.

2017 yılında Akdeniz Bölgesi’nde 7 bin 84 konut yapılacak

Turan, Akdeniz Bölgesi’ndeki Adana, Hatay ve Antalya gibi illerde mahalle konseptinde projeler geliştirdiklerini dile getirerek, “Bölgede farklı gelir gruplarının aynı semtte buluşabildiği; semt sakinlerinin ve esnafın iç içe olduğu, ‘mahalle kültürü’ kavramında vücut bulan, dayanışmayla mutlu olacağımız sosyal yaşam alanları üretiyoruz. Bu yıl içerisinde 6 bin 963 konutun inşasına başladığımız bölgemizde 2017 yılında 7 bin 84 konut yapacağız” diye konuştu.

Yeni yılda Adana’da 2 bin 500 konut, Antalya’da 2 bin konut, Burdur’da 584 konut, Hatay’da bin 500 konut, Mersin’de ise 500 konut TOKİ tarafından yapılacak.

Ege Bölgesi'nde 6 bin 593 konut yapılacak

İdarenin hedeflerini gerçekleştirmek için özveri ile çalıştıklarının altını çizen Turan, Ege Bölgesi’nde özellikle dar gelirli vatandaşlar ve turizm sektöründe çalışanlar için projeler ürettiklerini anlattı. Ege Bölgesi’nde bu yıl 6 bin 418 konutun yapımına başladıklarının bilgisini veren Turan, 2017 yılında Ege Bölgesi’nde 6 bin 593 konut yapacaklarını söyledi. 2017 yılında Ege Bölgesi’ndeki illerde yapılacak 6 bin 593 konut şöyle:

“İzmir bin 200 konut, Manisa bin 600 konut, Aydın 100 konut, Denizli bin 500 konut, Muğla 300 konut, Afyonkarahisar bin konut, Kütahya 756 konut, Uşak 137 konut.”

Doğu Anadolu’ya 6 bin 964 konut

Turan, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 4 bin 151 konutun bu yıl yapımına başladıklarını ifade ederek, “2017 yılında bölgede 6 bin 964 konut için projelendirme yapıyoruz” dedi.

TOKİ tarafından 2017 yılında Doğu Anadolu’da yapılacak 6 bin 964 konut için projeler şöyle:

“Ağrı 250 konut, Erzurum bin konut, Erzincan 750 konut, Kars bin konut, Elazığ bin 500 konut, Hakkari bin konut, Malatya 650 konut, Tunceli 314 konut, Van 500 konut.”