Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Manisa, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon ve Yozgat’ta yüzde 25 peşin, 120 ay vadeli toplam 205 adet iş yeri ve Ankara, Bolu, Bursa, Eskişehir, Karabük, Kayseri, Nevşehir, Tokat ve Trabzon’da yüzde 12 peşin, 180 ay vade ile başlayan 15 adet konut toplamda 220 adet taşınmazı yaklaşık 83 milyon 670 bin TL muhammen bedelle “Açık Artırma” yöntemi ile satışa sundu.

Açık artırma kapsamında satışa sunulan taşınmazların bazıları şöyle:

- Ankara, Eskişehir yolu Turkuaz Vadisi’nde komple spor tesisi

- Denizli, Pamukkale Karahayıt’ta 10 adet termal pansiyon

- İstanbul, Başakşehir Kayabaşı’nda büfeler ve dükkânlar

- Adana, Kışla Mahallesi’nde iş yerleri

- Şanlıurfa, Viranşehir’de ticaret merkezinde iş yerleri.