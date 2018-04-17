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TOKİ 28 ilde 197 arsayı satışa sundu

- Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 28 ilde 197 adet arsayı satışa sundu. Muhammen bedeli yaklaşık 872 milyon TL olan arsalar “Açık Artırma” yöntemi ile satılacak.

TOKİ 28 ilde 197 arsayı satışa sundu

17 Nisan 2018 15:02

TOKİ Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Aydın, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Nevşehir, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova illerinde toplam 2.039.042,64 metrekare büyüklüğünde 197 adet arsayı satışa sundu. 

Konut, turizm konut, ticaret, konut altı ticaret, sanayi, küçük sanayi, depolama, merkezi iş, çarşılar iş ve alışveriş merkezleri, özel kreş, özel eğitim, özel sağlık, özel ortaokul, konut dışı kentsel çalışma, sosyo-kültürel tesis, akaryakıt ve bakım istasyonu, kentsel servis, pazar + fuar + ortaokul + park, ağaçlandırma ve ticari rekreasyon imar niteliklerine sahip arsalar “Açık Artırma” yöntemi ile satılacak. 

Müzayede 3 Mayıs 2018 tarihinde saat 13.30’da TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) canlı yayın yapılacak.
Satışa sunulan bazı arsalar; 

İstanbul Başakşehir Kayabaşı’nda özel eğitim, özel sağlık, İkitelli’de konut, konut dışı kentsel çalışma niteliğinde imarlı arsalar. 

Ankara Çankaya’da konut, ticaret, Akyurt’ta sanayi ve depolama, Gölbaşı’nda konut, ticaret, Pursaklar’da konut, ticaret, Sincan’da konut, Yenimahalle’de konut, Kahramankazan’da konut, ticaret niteliğinde imarlı arsalar.
Elazığ Merkez’de özel eğitim, konut, ticaret niteliğinde imarlı arsalar.
Eskişehir Odunpazarı’nda konut, merkezi iş niteliğinde imarlı arsalar.
Gaziantep Şehitkamil’de konut ve kentsel servis alanları niteliğinde imarlı arsalar.
Denizli Pamukkale’de konut niteliğinde imarlı arsalar.
Tekirdağ Çorlu’da konut, ticaret, akaryakıt, Süleymanpaşa’da sanayi alanı niteliğinde imarlı arsalar.
Mardin Artuklu’da gelişme konut, ticaret, akaryakıt istasyonu niteliğinde imarlı arsalar.
Satışa ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.  

 

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