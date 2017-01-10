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TOKİ Adana Yüreğir’de 412 konutu satışa çıkardı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Adana Yüreğir İlçesi Kışla Mahallesi’nde oturuma hazır,78’i 2+1ve 334’ü ise 3+1 planında toplam 412 konutu kura yöntemi ile satışa çıkarıyor.

TOKİ Adana Yüreğirde 412 konutu satışa çıkardı

10 Ocak 2017 10:37

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre; başvurular 23 Ocak 2017 -7 Şubat 2017 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tüm şubelerine, 2.000 TL başvuru bedeli yatırılarak yapılacak. Başvuru sayısı konut sayısını geçtiği takdirde konutların hak sahibi belirleme kurası ise15 Şubat 2017 tarihinde çekilecek.
Projedeki konutlar yüzde 10, yüzde 15 ve yüzde 25 peşinat ve 96, 108 ve 120 ay vadeli ödeme seçenekleri ile satışa sunuldu.Taksitler konutun teslim tarihini takip eden bir sonraki ay başlayacak.
Detaylı bilgi içinwww.toki.gov.tr’yi ziyaret edebileceği veya 444 86 54 numaralı telefonun aranabileceği bildirildi. 


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