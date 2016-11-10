TURYAP, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ)'nin birçok ilde bulunan taşınmazlarının açık artırma yöntemiyle satışını yapmaya devam ediyor. Yapılan açıklamada TOKİ'nin gayrimenkul satış ihalesini 2014'te kazanan şirket bu yıl yenilenen ihale ile 2017 yılının sonuna kadar müzayede organizasyonlarını sürdürerek TOKİ'ye ait konut, arsa ve iş yerlerini açık artırma ile satışa sunacak.

TURYAP, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ)'nin aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana'nın da bulunduğu 23 ayrı ilde bulunan arsalar için düzenlenen müzayedede 63,5 milyon teklif aldı. TOKİ Ankara Bilkent Merkezi ve TOKİ İstanbul Halkalı Hizmet Binası'nda TURYAP tarafından düzenlenen açık artırmada, teklif alınan gayrimenkuller içerisinde Ankara'daki 5 dönüm arsa müzayedenin ilgi odağı oldu. Söğütözü Armada AVM yanında bulunan arsa için 50 milyon 40 bin lira teklif alındı.

Teklif alınan arsalar KDV'den muaf

Açık artırmada konut, ticaret, turizm, lojistik- depolama ,akaryakıt - LPG istasyonu, küçük sanayi sitesi, özel öğretim alanı niteliğindeki muhtelif arsalar için teklifler alındı. Açık artırmadaki tüm arsalar KDV'den muaf tutuldu. TOKİ müzayedelerinde alıcılara kolay ödeme seçenekleri ve uygun vadelerle taksit imkanı sunuluyor. Müzayede kapsamında açık artırma yöntemiyle satışı gerçekleştirilen taşınmazlarda yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleri ile alıcıya kolay ödeme avantajı sağlanıyor. Taksitler ise, 6 aylık memur maaşı kat sayı artış oranına göre hesaplanıyor.