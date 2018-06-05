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TOKİ Gaziantep Kuzeyşehir 2+1 3+1 4+1 kura sonuçları tam liste

TOKİ tarafından gerçekleştirilen Gaziantep Kuzeyşehir’de inşa edilen 749 konut satışa sunuldu. Geçtiğimiz haftalarda 14 Mayıs ve 25 Mayıs tarihleri arasında başvuruları alınan projenin kura çekilişi aşamasına gelindi. İşte TOKİ Gaziantep Kuzeyşehir sonuçları

TOKİ Gaziantep Kuzeyşehir 2+1 3+1 4+1 kura sonuçları tam liste

05 Haziran 2018 12:49

TOKİ Gaziantep Kuzeyşehir 2+1 3+1 4+1 kura sonuçları tam listesine bu haberimiz üzerinden erişebilirsiniz.  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından TOKİ Gaziantep Kuzeyşehir projesi kapsamında yapımı tamamlanan ve satışa çıkarılan 299 adet 2+1 konut, 176 konut 3+1 konut ve 274 adet 4+1 konut bulunuyor. İşte TOKİ Gaziantep Kuzeyşehir projesine dair tüm ayrıntılar...

Gaziantep Kuzeyşehir TOKİ kura sonuçları

Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde kura yöntemi ile konut alıcıları belirlendi. Projenin kura çekilişi saat 11’de başlamak üzere Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait Şahinbey Kapalı Spor Salonu’nda Noter huzurunda yapıldı. Çekiliş işlemleri işlemleri kategori önceliğine göre düzenlendi. TOKİ Gaziantep Kuzeyşehir konut projesi başvuruları, 4 kategori önceliğine göre ilerliyor. Buna göre, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, en az yüzde 40 engelli vatandaşlar, emekli vatandaşlar ve diğer alıcı kategorisi bulunuyor.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

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