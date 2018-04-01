Diğer
Kategoriler

TOKİ Kayaşehir 605 konut başvuru şartları neler ? TOKİ Kayaşehir Başvuru sayfası

TOKİ’nin İstanbul Kayaşehir konutlarına başvurular bugün başlıyor. En düşük konut fiyatının 160 bin TL ve en düşük taksit tutarının 667 TL olan 605 konut için başvuruların bugün itibarıyla başlayacağını söyleyen Turan, konut sahibi olmak isteyen vatandaşların en geç 11 Nisan 2018 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerektiğini belirtti. Peki TOKİ Kayaşehir 605 konut başvuru şartları neler ? İşte detaylar...

TOKİ Kayaşehir 605 konut başvuru şartları neler ? TOKİ Kayaşehir Başvuru sayfası

01 Nisan 2018 23:43

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, İstanbul Kayaşehir’de yatay mimari ve mahalle konsepti ile orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan 605 yeni konut için başvuruların yarın başlayacağını söyledi.Peki TOKİ Kayaşehir 605 konut başvuru şartları neler ? İşte TOKİ Kayaşehir Başvuru sayfası ve detaylı bilgiler...

Vatandaşların en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ülkemizin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kurup ve onlarca konut projesinin hayata geçirdiklerini vurgulayan Turan, “Amacımız hiç konut sahibi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaktır. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olabilmelerini istiyoruz” dedi. 

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların müracaatlarını 11 Nisan 2018 tarihine kadar ilgili kamu bankasına yapması gerektiği vurgulayan Turan, “Başvuruların tamamlanmasından sonra 25 Nisan'da Noter huzurunda yapacağımız kura çekimi ile konut sahibi olacak vatandaşlarımız belirlenecek" ifadelerini kullandı. 

Başvuru şartları 

Başvuru şartlarını hatırlatan Turan, başvuru sahibi vatandaşların öncelikle hiç konut sahibi olmaması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmaları, İstanbul’da en geç 30.04.2016 tarihinden itibaren kesintisiz ikamet ediyor olması ve 18 yaşından büyük olma şartlarının olduğunu söyledi. Bu şartları sağlayan vatandaşların başvuru yapma hakkına sahip olacağını ve 5 bin lira yatırarak kuraya katılabileceğini aktaran Turan, kura sonucunda konut sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin 02 Mayıs 2018 tarihinden itibaren iade edileceğini söyledi. 

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Yatay mimari ve mahalle kültürü 

İstanbul Kayaşehir’de satışa sunulan 605 konutun ‘mahalle konsepti’ ile geliştirilmiş semt kültürünü barındırdığını belirten Turan, “Projemiz yatay mimari ile inşa edildi. Satışa sunduğumuz projede cadde konsepti var. Yaya öncelikli bir cadde burası. Projemizde de mahalle kültürü yaşayacak. Farklı gelir gruplarının aynı semtte buluşabildiği; semt sakinlerinin, esnafın iç içe olduğu, ‘mahalle kültürü’ kavramında vücut bulan, dayanışmayla mutlu olacağımız sosyal yaşam alanı oluşacak” açıklamasında bulundu. 
Satılacak konutların satış işlemlerinin yüzde 25 peşinat bedeli 120 ay vade ve yüzde 40 peşinat bedeli ile 144 ay vade seçenekleri ile gerçekleştirileceğini aktaran Turan, TOKİ’nin www.toki.gov.tr adresi ile Halk Bankası’nın İstanbul’daki tüm şubelerinden başvuru koşullarının ayrıntılı olarak temin edilebileceğini açıkladı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç