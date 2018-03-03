TOKİ ölen Somalı madencilerin ailelerine konutlarını teslim ediyor

TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde “Akgedik Yunuskent Projesi” kapsamında yapılan konutlarda incelemelerde bulundu. Turan, burada yaptığı açıklamada, Soma'daki maden faciasında şehit olan işçilerin aileleri için inşa ettikleri konutları önümüzdeki birkaç hafta içerisinde teslim edeceklerini söyledi. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ortaklığında yapılan 301 konutun da kuralarının çekildiğini belirten Turan, "En son Soma'daki maden faciasında şehit olan kardeşlerimizin ailelerine yönelik Gaziantep OSB'nin finansmanını sağladığı bir projeyi bitirdik. Kuralar çekildi. Konutları önümüzdeki birkaç hafta içerisinde teslim etmiş olacağız" dedi.

Toplam 2 bin 700 konutu iki aşamada bitirmeyi planladıklarını anlatan Turan, "Yunusemre ilçesinde Akgedik Yunuskent Projesi kapsamında yaptırılan 2 bin 700 konuttan bin 100'ü bitme aşamasına geldi. Bu yaz vatandaşlarımız oturmaya başlayacak. Diğer bin 600 konutta önümüzdeki baharda oturmaya başlanacak. Konutlar 5 bin 500'e tamamlanacak. Bu yıl içinde yapılacak bir paket ihaleyle hem Manisa'da yeni hem de Toplu Konut İdaresinin son 3-4 yılda ortaya koyduğu daha düşük katlı, yatay mimari esasına dayalı, biraz daha kullanımlarına dikkat edilecek bir yapı modeli oldu. Dairelerimizin bin 100'üne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi ve satıldı. Yine 39 dükkan için geçtiğimiz hafta içinde açık artırma ile bir ihale yaptık. İnşallah dükkanlar sahiplerini bulacak" diye konuştu.

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'ye teşekkür eden Turan, "Bu projenin her bir etabında ayrı camiler, okul alanları, çocuk oyun alanları, parkları, spor alanları, basket ve futbol sahaları ile komplike bir semt merkezi burası. Yani bittiğinde 25-30 bin nüfuslu bir kasaba olacak. Bütün alt yapısıyla, üst yapısıyla bitireceğiz. Bu yazın sonunda burada 5 bin vatandaşımız yaşamış olacak" diye konuştu.

Konut projelerinin tarım arazilerinde yapılmadığına işaret eden Turan, "Manisa gelişmekte olan bir bölge olduğu için bunun yanında konut üretiminde tarım arazisi olmayacak. Su havzalarından uzak olacak. Yapılaşmaya da uygun yer olacak. Bu konuda özellikle Yunusemre Belediye Başkanlığına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.