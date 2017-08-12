TOKİ, Uşak'ta 397 dükkanı açık artırma ile satıyor

Programın açılış konuşmasını Turyap Genel Müdür yardımcısı Deniz Çağlar yaptı. Ardından söz alan TOKİ Finansman Dairesi Başkanlığı Pazarlama ve Satış Şube Müdürü Süleyman Sulak yaptığı konuşmada projenin Uşak halkına hayırlı olmasını diledi. Burada toplam 922 adet işyeri yaptıklarını söyleyen Sulak bunlardan 525 adetinin hak sahiplerine ve belediyeye teslim edildiğini geriye kalan 397 adet işyerinin de vatandaşlara açık artırma usulüyle satışa sunulacağını belirtti.

Sulak'tan sonra söz alan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan Uşak adına tarihi bir gün olduğunu mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Uşak'ın yeni yaşam merkezinin inşa edildiğini vurgulayan Cahan; "İnşallah önümüzdeki 2-3 ay içerisinde buradaki yeni yaşam merkezinde tüm Uşak olarak sosyal yaşamıyla ticari hayatıyla böyle bir mekanı ilimize kazandırdığımız için mutluyuz" dedi.

Projenin devlet tarafından Uşak için yapılmış en büyük proje olma özelliğini taşıdığını hatırlatan Cahan projenin yaklaşık 450 milyon TL olduğunu bilgisini verdi. Cahan konuşmasına şu ifadelerle devam etti; "Burada yeni yaşam merkezi, ticari yaşam merkezi kuruluyor.Biliyorsunuz şehrimiz Belediye binası ve Uşak Valiliği arasındaki mecburiyet caddesine sıkışmış durumda. Şimdi Belediye olara biz bu mekana geliyoruz ve devamında defterdarlık binamız buraya yapılacak ve bankalar için yerlerimiz var. Ticari yerlerimiz var ve sosyal yaşam alanlarımız var. Bu projenin gerçekleşmesinde katkıları olan ve ilimizin de bakanı addettiğimiz Sayın Veysel Eroğlu Bakanımıza çok teşekkür ediyorum.

Uşak'ın bu projeyle yine bir ilke imza attığını vurgulayan Cahan konuyu şu şekilde anlattı; "İlk olma özelliği burası biliyorsunuz tabakhaneydi, sanayi bölgesiydi ve burası Türkiye'de sanayiden konut ve ticariye dönen ilk kentsel dönüşüm projesi, Avrupa'da ödül alan bir proje işte bu tüm Uşak'ın bir kazanımı."

Programda son konuşmacı olarak söz alan Uşak Valisi Salim Demir; " İçerisinde birçok güzellikler bulunan bu projenin sonuçlanmasının da ifadesi olan ve hayata geçmesinin de başlangıcı olan bu satış tanıtım ofis açılışına hepiniz hoş geldiniz. Şehircilikte iki altın kural vardır. Bunlardan bir tanesi 1+1 kuralıdır . Eğer bir kentin üst yapıları artıyorsa mutlaka alt yapıları da geliştirerek artırmanız lazım. Eğer bu formül bozulursa burada olduğu gibi ikinci formu devreye girer. O da şudur yeni merkezler oluştur eski merkezler soğut kuralıdır. Dolayısıyla Uşak'ımızda böyle güzellikler içeren bu projenin gerçekleşmesinde katkıları olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey olmak üzere TOKİ Başkanlığımıza yerinde bu işe destek veren Belediye Başkanlığımıza ve tüm birimlere teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından ofis geçildi. Uşak Valisi Salim Demir burada kentsel dönüşüm ile ilgili olarak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'dan bilgiler aldı.

Emlak pazarlama şirketi Turyap, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının mülkiyetinde bulunan, Uşak'taki 397 dükkan için açık artırma düzenliyor. Muhammen bedeli 77 bin liradan başlayan dükkanlar %25 peşin, 120 ay vade ile satılacak.

Dükkanlar, 24 Ağustos 2017 Perşembe günü saat 10:00'da Ramada Hotel-Uşak'ta, Turyap'ın düzenleyeceği açık artırma ile satılacak.

Uşak Merkez kentsel yenileme projesi kapsamında 1. ve 2. etapta 1051 konut ve 923 dükkan yer alıyor. Mart

ayında gerçekleşen kura çekişinde hak sahiplerinin konut ve iş yerleri belirlendi. TOKİ'nin mülkiyetindeki 397 iş yeri ise açık artırma ile satışa çıktı. Proje, hak sahipleri ile belediye ve TOKİ'nin yaptığı çalışma sayesinde Uşak'ın yeni yaşam merkezi konumunda; kentsel yenileme projesi kapsamında örnek nitelikli proje olarak hayata geçirildi.

Yaya ulaşımını destekleyen her dükkanın önünde açık otopark bulunuyor. Giyim, gıda, hızlı tüketim malları satışı, büro mobilyaları, ofis, ev tekstili, beyaz eşya, ayakkabı, market, banka, sigorta, mimarlık büroları, fabrikaların iletişim ve operasyon merkezleri gibi ticaret ve iş kolları için 30 m2'den 472 m2'ye kadar iş yeri tercihleri sunuluyor.

Açık artırmaya katılmak isteyenler müzayede tarihine kadar Halkbankası Uşak Şubesi'ne teminat yatıracak. Katılımcılar; iş yerleri m2'leri, konumları, başlangıç fiyatları ve diğer tüm koşullar hakkında ayrıntılı bilgilere www.turvap.com.tr üzerinden ulaşabilecek.

Proje alanında yer gösterme hizmeti verilecek. Müzayedeye katılmak isteyenler 0534 011 86 42 ve 0534 011 86 53 numaralı telefondan Turyap tanıtım ofisi ile iletişime geçerek 24 Ağustos'a kadar projeyi inceleyebilecek.

Bayram Keleş