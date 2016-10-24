Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ)’nin mülkiyetinde bulunan arsalar 8 Kasım 2016 Salı günü saat 13:30’da TOKİ Ankara Bilkent Merkezi ve TOKİ İstanbul Halkalı Hizmet Binası’nda TURYAP tarafından düzenlenen açık artırma ile satışa sunuluyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana’nın aralarında bulunduğu ülke genelindeki 23 ayrı ilde bulunan, toplam 872 bin 274 metrekare yüzölçümlü 105 adet arsanın toplam muhammen bedeli ise 715 milyon liranın üzerinde olacak.

Yapılan açıklamaya göre; açık artırmada konut, ticaret, turizm, lojistik- depolama ,akaryakıt-lpg istasyonu, küçük sanayi sitesi, özel öğretim alanı niteliğindeki muhtelif arsalar 16 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Teklif alınacak tüm arsalar KDV’den muaf tutuluyor. Adana Şakirpaşa, Ağrı Doğubeyazıt, Ankara, Aksaray Güzelyurt, Antalya Muratpaşa, Çankırı Kızılırmak, Diyarbakır Sur, Düzce, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Iğdır, İstanbul, İzmir Bornova, Ordu, Samsun, Sivas, Tekirdağ Çerkezköy, Trabzon, Yozgat ve Van-Edremit’te bulunan mevcut arsalardan; Antalya’da 401 dönüm ticaret ve turizm alanı yüzde 25 peşin 12 ay vadeli 240 milyon TL’den; tek lot olarak satılacak Ankara Yenimahalle Yakacık’ta bulunan 47 adet küçük sanayi sitesi ve depolama arsası yüzde 25 peşin 60 ay vadeli 122 milyon TL’den; İzmir’de 135 dönüm iş yeri, ticaret, akaryakıt ve lpg istasyonu yarısı peşin 6 ay vadeli imarlı arsalar 95 milyon TL’den, Ankara’da Söğütgözü Armada yanı 5 dönüm ticari imarlı arsa 50 milyon 40 bin TL’den; İstanbul Başakşehir Kayabaşı’nda 4 dönüm akaryakıt+LPG imarlı arsa 40 milyon 20 bin TL’den satışa çıkıyor. Aynı müzayedede İstanbul Başakşehir-Hoşdere’de yıllık peşin bedelle 6 adet kiralık dükkanın ihalesi gerçekleştiriliyor.

Müzayede 8 Kasım’da

Teminat bedelleri şartnamede belirtilen tutarlarda ilgili Turyap hesabına 8 Kasım 2016 tarihine kadar nakit olarak yatırılacak. Bloke çek ve teminat mektubu kabul edilmeyeceği belirtilen açıklamada, satış şartnamesindeki koşulları yerine getirenler ve belirtilen teminat tutarını ödeyenler önkoşulsuz ve kontenjan sınırı olmadan müzayedeye katılabilecek.

