TOKİ'den 185 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olma fırsatı

Ağırlıklı motivasyonlarının TOKİ olmazsa konut sahibi olamayacak vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, son 3,5 yıldır yapılan konutların yüzde 95’inin, 2017 yılında yapılanların ise yüzde 98’inin alt ve orta gelir grubu için yapılan sosyal konutlar olduğunu söyledi. Şu anda Türkiye’nin 38 ilinde 6 bin 893 konutu açık satış yöntemi ile satışa sunduklarını belirten Turan, projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatlarının 55 bin TL’den, taksitlerin ise 185 TL’den başladığını söyledi. Konutların ön şartsız, kurasız ve başvuru önceliğine göre satılacağını belirten Turan, vatandaşların 29 Haziran’a kadar ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabileceklerini söyledi.

Türkiye’nin dört bir yanında dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlara dönük sosyal konut ve yaşam alanları inşa ettiklerini vurgulayan Turan, “İnsanımızın en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ülkemizin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kuruyor ve onlarca konut projesini hayata geçiriyoruz. Üretim felsefemizin temelini dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza dönük sosyal konut projelerimiz oluşturuyor. Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için yıllardır ‘dost eli’ yaklaşımıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Amacımız hiç konut sahibi olmamış vatandaşlarımızı konut sahibi yapmaktır” dedi.

“Piyasa koşullarında ev sahibi olması mümkün olmayan alt gelir grubundaki vatandaşlarımızın sevincine, izlediğimiz, fotoğraflarını gördüğümüz kura çekimlerinde şahitlik ediyoruz” diyen Turan, “Milletimizin sevinç gözyaşları, o mutluluk, bizim için en büyük motivasyon kaynağı oluyor. Milletimizin sevincinden güç alıyoruz. Bu motivasyonumuz ile çalışmalarımıza 2018 yılında da hız kesmeden devam ediyoruz. Şu anda 38 ilde yer alan 6 bin 893 konutumuzu kira öder gibi taksitle açık satışa sunduk” ifadelerini kullandı.

TOKİ’nin satışa sunacağı konutlara başvuru yapacak vatandaşların hiç konut sahibi olmaması gerektiğini vurgulayan Turan, ”Bizim en önemli şartımız vatandaşlarımızın daha önce hiç konut sahibi olmamasıdır. Ayrıca daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması ve 18 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor. Konutlarımızın satışları netliklerine ve bulunduğu illere göre yüzde 10, yüzde 20 ve yüzde 25 peşinat bedeli ile 120 ve 240 ay vade seçenekleri ile gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullandı.

Konut satış fiyatlarının, taksitlerin ve başvuru şartlarının TOKİ’nin web sayfasında yer aldığını belirten Turan, başvurularda genel olarak bu şartların olduğunu söyleyerek, bu şartların satışa sunulan projelere göre değişiklik gösterebildiğini vurguladı.

TOKİ 822 bin rakamına ulaştı

TOKİ’nin 1984 yılı kuruluş tarihinden 2002 yılına kadar 19 yıl içinde 43 bin konut üretebildiğini söyleyen Turan, “Son 14 yılda 822 bin konut üreten bir kurum haline geldik. 2016 yılında 65 bin konut ürettik, 2017 yılını ise 60 bin konutla kapattık. 2018 yılında da konut üretimlerimize hızla devam ediyoruz” dedi.

2018 yılı için yaklaşık 65-70 bin konut rakamını hedeflediklerini belirten Turan, “2023 yılı hedefimiz 1 milyon 200 bin konuta erişmek. İdarenin 1 milyon konut hedefi vardı, 2015'te bunu revize ettik, 1 milyon 200 bin konuta çıkardık. Şimdi geldiğimiz noktada 820 bin konut rakamına ulaştık, yani önümüzde 6-7 yıl içerisinde inşallah hedeflediğimiz rakamı aşmış olacağız" açıklamasında bulundu.

Öncelik yatay ve yöresel mimaride

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TOKİ'nin konut inşasında yatay ve yöresel mimariye yöneldiğini kaydeden Turan, "Yaklaşık 3-3,5 yıldır İdare tarafından yapılan konutların yüzde 84'ünü 6 kat ve aşağısı binalar oluşturuyor. Bütün kasaba ve şehirlerde 'en yüksek bina TOKİ binası olmayacak' dedik ve bu prensiple yola devam ediyoruz" diye konuştu.

TOKİ'nin Türkiye'de konusunda en uzman kuruluş olduğuna dikkati çeken Turan, şöyle devam etti:

"Kalitesiyle tartışılan değil kalitesiyle örnek, referans olacak bir kuruluştur ve bütün paydaşlarımız da bu konuda çok ciddi çaba gösteriyor. 'İçinde oturmayacağımız evi teslim almıyoruz' sloganıyla hareket ediyoruz. Bütün paydaşlarımızla birlikte her yıl bir önceki yıla göre daha kaliteli yapılar inşa ediyoruz. 'Bizden daha önceki arkadaşlarımız daha kötü yapılar inşa etti' demek istemiyoruz. Umudumuz şu; inşallah bizden sonra gelen arkadaşlarımız da daha iyi işler yapacak."

Önemsedikleri diğer bir konunun da "mahalle kültürü" olduğunu dile getiren Turan, farklı ekonomik katmandaki insanları bir arada yaşatan mahalle kültürüne çok önem verdiklerini, bu doğrultuda Manisa, Muğla, Gaziantep ve İstanbul'da projeler yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini kaydetti.