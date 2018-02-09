TOKİ'den 4 yeni megapark geliyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, İstanbul'da şu anda 4 tane büyük çaplı çalışmamız var" diyerek megapark müjdesi verdi. Turan, "İstanbul'da vatandaşlarımızın beklentisi olan, 'TOKİ buralara ev yapmasa da şöyle yapsa' diyeceği, Cumhurbaşkanımızın da talimatı olan yerler var. Onları çalışıyor. Çok ses getirecek yerler. Onları daha sonra duyuracağız. Bunu 'TOKİ Park' olarak isimlendirdik. İstanbul'da şu anda 4 tane büyük çaplı çalışmamız var" diye konuştu.

TOKİ Başkanı Ergün Turan finans masası programında önemli açıklamalarda bulundu. Turan, TOKİ'nin kurulduğu 1984'ten 2003 yılına kadar toplamda 43 bin konut ürettiğini kaydederek, "TOKİ'nin başbakanlığa bağlanması, Cumhurbaşkanımızın başbakan olmasıyla başlayan süreçte 2003 yılından bugüne gelindiğinde 822 bin konut rakamına ulaştık. 2016'da 65 bin, 2017'de 60 bin konut ürettik ve sattık. 2016 bütçe gerçekleşme rakamımız 10,5 milyar lira mertebesi, 2017 bütçe gerçekleşme rakamımız 15,5 milyar lira. Yaklaşık yüzde 40 büyüme sağladık. 2018 hedefimiz de 16 milyar lira bütçeyle çıkmak" dedi.

"2016 ve 2017'den az olmamak üzere bir konut hedefi koyduk"

Kendilerinin de fazla üretimin olabileceği yerlerde konut arz fazlasının olmaması için arazi arzında tutucu davrandıklarını belirten Turan, "2018'de de inşallah sektörümüz hem hükümetimizin verdiği teşviklerin devamı hem de verecekleriyle birlikte bu yılı da 2017'den daha az olmamak kaydıyla geçirecektir. Bu yıl asgari 60-70 bin konut hedefi koyuyoruz. 2016 ve 2017'den az olmamak üzere bir konut hedefi koyduk" ifadelerini kullandı.

"Kayabaşı'nda toplam 2 milyon metrekare olacak bir park yapıyoruz"

TOKİ'nin şu anda ilk defa büyük çaplı park projeleriyle ilgilendiğini kaydeden TOKİ Başkanı, "Şu anda İstanbul Kayabaşı'nda, tamamlandığında toplam 2 milyon metrekare olacak bir park yapıyoruz. Şu an 350 bin metrekaresini ihale ettik. Örnek bir park olacak. Tesis, bina ağırlıklı değil, ağaçlarla, yürüyüş yollarıyla daha ekolojik bir park inşa ediliyor. İnşallah bu sonbahar aylarında da açmış olacağız. Bunların da artık büyük çaplılarını yönetmek istiyoruz. Bunları, TOKİ Park olarak isimlendirdik. Birincisini bu yıl içinde açmış olacağız. Pendik'te bir arazi satın aldık ve orada çalışmalar yapıyoruz. 300 bin metrekare kesintisiz bir koru alanı inşa ediyoruz. Denize bakan bir koru olacak. İçerisinde bir sosyal tesisin olacağı, diğer bütün alanın ağaçlar ve yürüyüş yollarıyla çevrili olacağı bir koru alanın bu yıl içinde inşa etmiş olacağız" şeklinde konuştu.

"İstanbul'da şu anda 4 tane büyük çaplı çalışmamız var"

Turan, bu şekilde müjdeleyecekleri önemli 2-3 yer daha olduğunu ifade ederek, "İstanbul'da vatandaşlarımızın beklentisi olan, 'TOKİ buralara ev yapmasa da şöyle yapsa' diyeceği, Cumhurbaşkanımızın da talimatı olan yerler var. Onları çalışıyor. Çok ses getirecek yerler. Onları daha sonra duyuracağız. İstanbul'da şu anda 4 tane büyük çaplı çalışmamız var" diye konuştu.

İstanbul'da Silivri, Kayabaşı, Hoşdere ve Tuzla bölgesinde yeni projeler yapacaklarını bildiren Turan, "Bu zor da olsa, biz kamu birimiyiz. Amacımız sosyal konuta erişmek isteyen vatandaşlarımıza sosyal konut yapmak. İstanbul'da da bu hedeften vazgeçmiş değiliz. Biz bu yıl içerisinde Silivri'de Mart ayının ortalarında bin 400'e yakın konuta başlamış olacağız. Bu yıl içerisinde de kuralarını çekerek, seneye de teslim etmiş olacağız. Kayabaşı ve Hoşdere arasında bine yakın konuta bu yıl başlayacaklarını ve üretim aşamasında olan bine yakın konutu da satacağız. Tuzla bölgesinde orta gelir ve dar gelir grubuna sosyal konut anlamında yapacağımız konutlar var. İstanbul'da bu yıl 3 bin 500-4 bin konut arz etmiş olacağız. Silivri'deki konutlarımız daha uygun. Silivri'nin çok güzel bir yerinde. Şehir merkezine yaklaştıkça fiyatlar biraz daha yükselecektir. Geçen yıl arz ettiğimiz 2 bine yakın konuta 42 bin müracaat geldi. Demek ki makul fiyatlarla satıyoruz" diye konuştu.

Vatandaşın İstanbul'daki TOKİ konutlarının daha ucuza satılması yönünde beklentisi olduğuna işaret eden Turan, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz bunu daha ucuza sattığımızda, o bölgede oluşmuş fiyat var. Kayabaşı bölgesinde 250 bin liraya konut sattığımızı düşünelim. Halbuki o bölgede aynı evsaftaki daire 450-500 bin lira. Kurada kendisine konut çıkan vatandaşa sanki piyangodan para çıkmış gibi oluyor. Onu alan vatandaşımız satış yasak olmasına rağmen, kendi arasında el değiştirmeye başlıyor. Bizim amacımız vatandaşımızın yerleşme sorununu çözmek. Yoksa bizden her yerden konut alan vatandaşımız 10-20 bin lira kazanıyor zaten. Dolayısıyla mecburen orada daire fiyatlarını makul bir seviyede tutmak zorundayız. Yoksa orada da bir haksızlık meydana çıkmış zorunda olur.