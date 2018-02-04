TOKİ’den Doğu ve Güneydoğu’ya 176 bin konut

Bugüne kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 176 bin 311 konutun inşasına başladıklarını belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, “İnşasına başladığımız konutlarımızın 137 bin 94 adedini tamamladık. Diğer konutlarımızın inşası hızla devam ediyor. Bölgeden gelen yoğun talebi karşılamak için vitesi arttırdık” dedi.

TOKİ’nin Güneydoğu’da örnek teşkil eden ve ihtiyaca göre projeler ürettiğini vurgulayan TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bugüne kadar Adıyaman’da 4 bin 297, Batman’da 5 bin 397, Diyarbakır’da 16 bin 692, Gaziantep’te 20 bin 813, Kilis’te bin 152, Mardin’de 8 bin 387, Siirt’te bin 297, Şanlıurfa’da 13 bin 515 ve Şırnak’ta 11 bin 111 konut olmak üzere 82 bin 643 konutun inşasına başladık. Bu konutlarımızın 53 bin 499’unu tamamladık” dedi.

Güneydoğu’da inşa ettikleri projeler hakkında bilgi veren Turan, “Büyüyen sanayisiyle ülkemizin lokomotif şehirlerinden olan ve konut ihtiyacı artan Gaziantep’te 8,5 milyon metrekare alan üzerinde 50 bin konutluk Gaziantep Kuzey Şehir Projesi'ni de hayata geçirdik. Doğa ve çevreden mimariye, sosyal alt yapıdan ulaşım ağlarına, nüfus artış hızından yıllık konut ihtiyacına kadar pek çok parametreyi 50 bin konutluk alanda eşzamanlı üretilmiş bir çalışma planında buluşturduk. Şanlıurfa Maşuk’ta yerel mimari konseptli, az katlı ve yöreye ait yapı taşları ile yürüttüğümüz sosyal konut projemiz var. Projelerimiz şehrin sosyal, kültürel, coğrafi tüm yapısal özelliklerini barındıracak şekilde tasarlandı. Projemiz tamamlandığında Şanlıurfa’ya yeni değerler katacaktır. Mardin Merkez Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında 375 konut inşa ettik. Proje yatay mimarisi ile Mardin'in tarihi dokusunu da geleceğe taşıyacak” açıklamasında bulundu.

Doğu Anadolu’da 83 bin 595 konutun inşası tamamlandı

Doğu Anadolu Bölgesi’nden gelen konut talebini karşılamak için yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Turan, “2002 yılından bugüne kadar TOKİ eliyle Doğu Anadolu Bölgesi illerimizde 93 bin 668 konuta başladık. Bu dönemde Doğu Anadolu illerinde 83 bin 595 konutu tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik” dedi.

İdare olarak öncelikli görevlerinin dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmak olduğunu vurgulayan Turan, bir yandan da sosyal donatı alanları, kamuya yönelik uygulamalar geliştirdiklerini söyledi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya sadece konut yapmadıklarını belirten Turan, “Yatırımlarımızın içerisinde 62 hastane, 298 okul, 9 kütüphane, 178 cami, 6 sevgi evi, 4 spor salonu, 17 sağlık ocağı, ticaretin gelişmesi ve bölgelerde ekonomik canlılığı artırmak için 196 ticaret merkezi inşa ettik” diye konuştu.

Doğu ve Güneydoğu’ya TOKİ’den modern stadyumlar

Doğu ve Güneydoğu’da Türkiye’de yüksek nitelikli tesisler ile sporun gelişmesine dönük yatırımlar da gerçekleştirdiklerini vurgulayan Turan, “UEFA kriterlerinde ve son teknoloji ile inşa ettiğimiz 25 bin seyirci kapasiteli Malatya Stadyumu ve yöreye özgü baklava desenli inşa ettiğimiz 33 bin seyirci kapasiteli Gaziantep Stadyumumuz hizmete açıldı” dedi.

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde 158 bin 353 metrekare alanda yapımı süren, Diyarbakır'ın yanı sıra bölgeye de hizmet verecek UEFA ve FIFA standartlarındaki 33 bin seyirci kapasiteli stadın yüzde 92'sinin tamamlandığını belirten Turan, Batman’da 15 bin seyirci kapasiteli stadyumun da tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

Terörün yaraları TOKİ ile sarılıyor

“Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde terörden zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek amacıyla başlattığımız büyük konut hamlesi kapsamında Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Hakkari ve ilçelerinde yıkılan ve tahrip olan binaların yerine 24 bin 435 yeni konutun inşasına başladık” diyen Turan, şöyle devam etti:

“Terörden dolayı nice insanımız evinden, işinden, ailesinden ve hayatından olmuştur. Terör dolayısıyla mağdur olan vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için bölgeye dönük büyük bir konut hamlesi başlattık. Bölgede yeni projeler yapmaya terör örgütlerinin yakıp yıktığı yerleri yeniden imar ve inşa etmeye başladık. Konutlarımızın inşası hızla devam ediyor. Şırnak’ta ve Diyarbakır’da yapımını tamamladığımız konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim ettik. Terör dolayısıyla mağdur olan vatandaşlarımızın daha iyi ve daha sağlıklı konutlarda oturmalarını sağlamak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Bölgede kent kimliği ve merkezi niteliklerle güçlü bağları olan, halkımızın beklentilerine yanıt veren, güçlü fiziki, sosyal alt yapısı bulunan yeni yerleşim alanları kuruyoruz. Bölgede inşaatı devam eden projelerimiz vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek.”