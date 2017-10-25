TOKİ’den ev nasıl alınır? TOKİ konut alma şartları

Dar ve orta gelir düzeyine sahip olan kişilerin konut edinmesi amacıyla uygun fiyatlı evler tasarlayan TOKİ birçok aileyi bu sayede ev sahibi yapıyor. Ancak TOKİ'den ev almak o kadar da kolay değil. TOKİ'ye ev almak için başvuru yaparken, değerlendirilebilmeniz için bir takım belgelere ihtiyacınız vardır. Bu belgelerin incelenmesi ardından TOKİ sizi kuraya dahil eder ya da etmez.

TOKİ’den ev nasıl alınır?

TOKİ 81 ilde tam zamanlı olarak çalışmaktadır. TOKİ’nin amacı hızlı bir şekilde yükselmekte olan nüfus için gerekli konut ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. TOKİ projesi; Türkiye genelinde hem uygun fiyatlı bir şekilde kişileri ev sahibi yapmayı hem de işsizlik sorununa hatırı sayılır rakamlarda etki etmeyi başarmıştır. Sizde tokiden ev almak istiyorum diyenlerdenseniz şartları bilmeniz gereklidir.

TOKİ’ye başvuru şartları nelerdir?

-T.C. vatandaşı olması,

-Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

-Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

*Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

-Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

-Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 3.200 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 3.200 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 3.700 TL olarak uygulanmaktadır.),

-Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapabilir

Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;



1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” ,

2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”

3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlar”ın

4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının” başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

TOKİ başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

-Kimlik fotokopisi

-Şehit yakınları için hak sahipliği belgesi,

-Engelli bireyler için sağlık durumunu ortaya koyan heyet raporu,

-Emekli vatandaşlar için de emekli kimlik belgesi gerekmektedir.

-Bu belgeler ile TOKİ’ye gitmeniz halinde sizin için kayıt formu oluşturulur ve kuraya katılmaya hak kazanırsınız.

TOKİ Kurası Nasıl Çekilir?

Şehit aileleri için ayrıcalık tanınır ve bu kişiler direkt olarak konut alma hakkına sahiptir, sadece kura ile hangi konutta oturacakları belirlenir,

Engelli vatandaşlar için TOKİ projelerinden %5 konut ayrılmaktadır, bu konutlar üzerinde hak sahibi olacak kişiler için bir kura çekilişi yapılır. Kurada çıkmayan kişiler tekrardan diğer çekilişlere de katılır,

Emekli olan kişiler için TOKİ projesi dahilinde bulunan konut sayısının %25’i ayrılır ve kura çekilerek bu dilim üzerindeki hak sahibi olan kişiler belirlenir ve bu kurada seçilmeyen kişiler de bir sonraki kurada yeniden çekilişe dahil olur,

TOKİ kurasında size ev çıkması halinde; TOKİ idaresi tarafından size verilecek tarihlerde, kura sırasında belirlenen konut için gerekli olan ilk peşinat ödemesini yapmanız ve sözleşmeyi imzalamanız gereklidir. Bu gereklilikleri yerine getirmemeniz halinde TOKİ size verdiği evi iptal edecek ve yedek kura çekimlerinden birine evi devredecektir. Kurada evi almaya hak kazanan kişiler için TOKİ tarafından sadece bir kere satış sözleşmesi düzenlenmektedir. Bu sözleşmenin bir kere daha tekrarlanma ya da başka bir TOKİ projesinde size yeni bir proje açma durumu söz konusu değildir.

TOKİ kurasından ev alma hakkı kazanan kişiler peşinat olarak alacakları konutun %10’luk kısmını ödemek zorundadırlar. 240 ay taksitli olarak sabit bir şekilde bölünen ödemeler ile konut parası tahsil edilir. Peşinat verildikten sonraki ay ilk taksit tutarı alınır.

OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ

TOKİ’den konut almanız halinde borçlar bitene kadar devretmeniz mümkün değildir,

Konut içerisinde kuraya katılan kişinin oturması zorunludur, kişinin yakınlarından birinin oturduğu ya da evin kiralandığı öğrenilirse konut sözleşmesi iptal edilir,

Kişiler gerçek olmayan beyanlarda bulunur ve TOKİ projesinden konut alma hakkı elde ederlerse; sözleşmeler fes edilir ve kişinin ödediği para masraflar içerisinden çıkarılarak kişiye faiz uygulanmadan geri verilir.