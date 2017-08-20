TOKİ’den İstanbullulara müjde

5 Eylül-20 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak olan başvuruları sonunda 4 Ekim'de kura çekilişi ile ev sahipleri belli olacak. 144 bin TL'den başlayan konut fiyatlarında taksitlerin en düşüğü 603 TL’den başlayacak.

Dar gelirli hiç konut sahibi olmayan vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapmak istediklerini söyleyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, "İstanbul’da Kayaşehir’deki konut bölgemizde bugün yeni bir aşamaya geldik. Orta gelir katmanı için ürettiğimiz bin 892 sosyal konutun yapımı önemli bir seviyeye ulaştı; satış için gerekli koşullar oluştu. Bu nedenle, İstanbullulara bu müjdeyi verme ve satışı başlatma kararı aldık. Konutlarımız farklı kesimlerin ihtiyaç ve alım gücüne hitap edecek şekilde minimum maliyet ile bütçelendi. Dolayısıyla vatandaşlarımız, en düşük 144 bin TL'den başlayacak en yüksek 477 bin TL arasında, imkanları ölçüsünde istedikleri konutlara başvuruda bulunabilecekler" açıklamasında bulundu.

"Mahalle kültürü canlanıyor"

İstanbul Kayaşehir’de satışa sunulan bin 892 konutun 'mahalle konsepti' ile geliştirilmiş semt kültürünü barındırdığını vurgulayan Turan, "Hepimizin aradığı; bu topraklara ait olan, farklı gelir gruplarının aynı semtte buluşabildiği; semt sakinlerinin, esnafın iç içe olduğu, 'mahalle kültürü' kavramında vücut bulan, dayanışmayla mutlu olacağımız sosyal yaşam alanlarıdır. Kayaşehir’de satışa sunduğumuz projemizde de mahalle kültürü yaşayacak. Bu projede, içinden cadde geçen, etrafında tek katlı dükkanların, bisiklet yollarının, spor alanlarının, caminin ve çarşının olduğu; büyük bir meydana açılan, meydanda kafe ve restoranların bulunduğu bir mahalle konsepti yer alıyor. 0-5 yaş okul öncesi çocuk grubundan üniversite gençliğine, kadınlardan erkeklere, tüm nüfus profillerine dönük sosyal ihtiyaçları düşündük" açıklamasında bulundu.

Başvuru şartları

Başvuru yapacak vatandaşlarının hiç konut sahibi olmaması gerektiğini vurgulayan Turan, "Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız başvurularını üç kategoride gerçekleştirecek. Bu kategoriler, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerini, en az yüzde 40 engelli vatandaşları ve diğer alıcı adayı vatandaşlarımızı kapsıyor. Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve İstanbul’da en geç 31 Aralık 2015 tarihinden itibaren kesintisiz ikamet ediyor olması gerekiyor. Ayrıca kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulünün olmaması, daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması ve 18 yaşını doldurmuş olması ile bütün bunları belgelemiş olmaları gerekiyor. Ayrıca, başvuru sahipleri satışa sunduğumuz projeler kapsamında yer alan konut tiplerinden sadece birisi için başvuru yapabileceklerdir" ifadelerini kullandı.

Başvurular Eylül'de kura Ekim'de

Turan, başvuru şartlarını sağlayan kişilerin, başvurularını 05 Eylül-20 Eylül 2017 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin İstanbul'daki bütün şubelerine başvurarak 5 bin TL başvuru bedelini yatırarak yapabileceğini söyledi. Satılacak konutların satış işlemleri yüzde 25 peşinat bedeli 120 ay vade ve yüzde 40 peşinat bedeli ile 144 ay vade seçenekleri ile gerçekleştirilecek. Satılacak konutların satış bedelleri 144 bin 755 TL'den başlıyor. En düşük konut taksiti ise aylık 603 TL. Konut kuralarının 04 Ekim 2017 tarihinde noter huzurunda yapılacağını belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, TOKİ’nin www.toki.gov.tr adresi ile Halk Bankası’nın İstanbul’daki tüm şubelerinden başvuru koşullarının ayrıntılı olarak temin edilebileceğini kaydetti.