TOKİ’nin Kayaşehir konut kurası yarın yapılacak

TOKİ tarafından İstanbul Kayaşehir'de yatay mimari ve mahalle konseptiyle inşa edilen 605 konutun kurası yarın çekilecek. TOKİ Başkanı Ergün Turan, İstanbul Kayaşehir’de kurası gerçekleştirilecek 605 konut için başvuruların 2-11 Nisan tarihleri arasında alındığını belirtti. Orta gelir katmanı için satışa sundukları 605 sosyal konuta 16 bin 946 başvuru geldiğini söyleyen Turan, kura çekiminin İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde yarın saat 10.00'da başlayacağını belirtti. Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hizmet ettiklerini vurgulayan Turan, “Öncelikli hedefimiz dar ve orta gelirli bugüne kadar hiç konut sahibi olmamış, konut almakta zorlanan vatandaşlarımızı kira öder gibi konut sahibi yapmaktır. Sosyal devletin en önemli yansıması vatandaşın barınma ihtiyacını karşılamasıdır. İdare olarak bunu gerçekleştiriyoruz. Sosyal devletin en önemli yansıması bu idaredir. Vatandaşlar için yegane dost eli bir kuruluştur" ifadesini kullandı.

Sosyal konut ürettikleri için vatandaşların kira öder gibi hatta daha düşük bir bedelle konut sahibi olabildiğini vurgulayan Turan, "Konut talebinde bir azalma yok, tam tersine Türkiye'nin her yerinde 5-10 katı taleple karşılaşıyoruz. Bir yerde 300 konut yapıyorsak 3 bin talep geliyor” açıklamasında bulundu.

TOKİ olarak konut üretimine sadece bir bina inşası olarak bakmadıklarını belirten Turan, "Bugün Türkiye'nin dört bir yanında süren yeni TOKİ üretimleri, şehirlerimize örnek nitelikleriyle, yerel unsurları barındıran güçlü ve nitelikli yapılardır. Barınma ihtiyacının giderilmesi kadar sosyokültürel işlevlerini de önemsiyoruz. Bu nedenle milletimizin en temel özelliği ve arayışı olan dayanışma, komşuluk kültürüne imkan tanıyan semt dokusunun hayat bulduğu 'mahalle konsepti' ile de üretimler hayata geçiriyoruz. Dünden bugüne gelebilen şehirlerimize baktığımızda konutların yatay olduğunu görüyoruz. TOKİ olarak konut bölgelerinin ve genel şehir planının elverdiği alanlarda yatay mimari yaklaşımıyla çok katlı olmayan üretimler hayata geçirip, hiçbir şehirde en yüksek bina TOKİ binası olmayacak diyoruz" dedi.

Kura sonrası konut sahibi olacak vatandaşların 2 yıl bu konutları satamayacaklarını vurgulayan Turan, “Çünkü bizim önceliğimiz konutu alıp kullanacak vatandaşlarımız, yani onu alıp ondan kar edecek vatandaşlar değil. Amacımız evi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaktır" ifadelerini kullandı.

Turan, kura öncesi yatırılan 5 bin lira bedelin 2 Mayıs’ta konut sahibi olamayan vatandaşlara geri iade edileceğini de kaydetti.