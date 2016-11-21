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TOKKDER operasyonel kiralama sektör raporu yayınlandı

2015 yılında yaklaşık 4 milyar TL vergi (KDV+MTV+ÖTV) ödeyen operasyonel kiralama sektörü, 2016 yılının ilk 9 ayında da yaklaşık 3 milyar 244 milyon TL vergi (KDV+MTV+ÖTV) ödeyerek ülke ekonomisine önemli katkı sağladığı açıklandı.


21 Kasım 2016 15:57

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi TNS Global işbirliği ile yürütmekte olduğu pazar araştırmasının 2016 yılı üçüncü çeyrek sonu sonuçlarını içeren 'TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu' yayınlandı. Türkiye yeni otomobil satışlarının 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 2,3 oranında azaldığı (Kaynak: ODD) 2016 yılının ilk 9 ayında Türkiye operasyonel kiralama sektörü, Türkiye'de satılan yeni otomobillerin yüzde 20,2'si olan yaklaşık 99 bin adet yeni aracı filosuna kattı. 2016 yılının ilk 9 ayında 2015 yılı sonuna göre yüzde 10,5 büyüme kaydeden sektörün filosundaki araç sayısı 306 bin 400 adede ulaştı.

2016 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 7 milyar TL'lik yeni araç yatırımı yapan Türkiye operasyonel kiralama sektörünün aktif büyüklüğü ise 21 milyar TL'yi aştı. 2015 yılında yaklaşık 4 milyar TL vergi (KDV+MTV+ÖTV) ödeyen operasyonel kiralama sektörü, 2016 yılının ilk 9 ayında da yaklaşık 3 milyar 244 milyon TL vergi (KDV+MTV+ÖTV) ödeyerek ülke ekonomisine önemli katkı sağladı.

Türkiye operasyonel kiralama sektörü ile ilgili görüşlerini paylaşan TOKKDER Genel Koordinatörü Tolga Özgül, "TUİK verilerine göre, Eylül 2016 sonu itibarıyla ülkemiz yollarındaki motorlu kara taşıtı sayısı yaklaşık 20 milyon 801 bin. Bunun yaklaşık 11 milyon 109 bin adedi ise otomobil. Bu 11 milyon 109 bin otomobilden 2 milyon 500 bin kadarının şirketler ve işletmeler tarafından iş amaçlı olarak kullanılmakta olduğu düşünülürse, operasyonel kiralama sektörü henüz bu araç parkının ancak yüzde 12'sine hizmet verir durumda. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 30-45 arasında değişmekte" dedi.

Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısındaki değer kaybı, ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyadaki savaş ortamı, ABD merkez bankası FED'in faiz artırımı beklentileri gibi faktörlerin ülkemizin büyüme hızını önümüzdeki dönemde olumsuz yönde etkileyeceğini belirten Tolga Özgül, "Para piyasalarında yaşanması muhtemel sıkışıklık kaynakları verimli kullanmayı her ölçekte işletme için bir zorunluluk haline getirecek. İşte bu noktada, işletmelere ve bireylere verimlilik adına sunduğu avantajlar nedeniyle operasyonel kiralama yöntemi tercih unsuru olacaktır" şeklinde konuştu.
 

Etiketler: TOKKDER


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