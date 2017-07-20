Toksport WRT, Yeşil Bursa Rallisi'ne odaklandı

2017 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Yeşil Bursa Rallisi ile devam ediyor. Kurulduğu ilk günden bu yana, birçok motorsporları organizasyonunda küresel anlamda Türkiye'yi temsil eden Toksport WRT, Yeşil Bursa Rallisi için hazırlıklarını tamamladı. Sezona puanlarla başlayan ve şampiyonluktaki iddiasını ortaya koyan Toksport WRT pilotları Orhan Avcıoğlu ve Burçin Korkmaz, Bursa'da podyuma çıkarak önemli bir zafer elde etmeyi hedefliyor. Şampiyonanın dördüncü yarışı için oldukça heyecanlı olduklarını dile getiren Orhan Avcıoğlu, "Bursa 2017'nin toprak zemindeki ilk rallisi olma özelliğini taşıyor. Yeşil Bursa Rallisi öncesi toprakta otomobilimize alışmak için Romanya'daki Arad Rallisi'ne katılmıştık, bu otomobili anlamak için bize iyi bir tecrübe oldu. Şimdi hedefimiz öğrendiklerimizi bu hafta sonu uygulamaya koymak ve yarışı podyumda bitirmek" dedi.

Toksport WRT'nin Türkiye Ralli Şampiyonası'nda yarışan ikinci ekibi Menderes Okur-Ufuk Ulucak ikilisi ise Mitsubishi Evo9 otomobilleriyle üst sıralar için mücadelesini sürdürecek. 21 Temmuz Cuma günü Nilüfer Halk Evi önünden verilecek start ile başlayacak Yeşil Bursa Rallisi, 22 Temmuz Cumartesi günü saat 13.15ten itibaren Mehmet Köprücü ve Ali Sipahi özel etaplarının ikişer kez geçilmesinin ardından, saat 19.50'de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı hastane alanında düzenlenen Nilüfer Belediyesi seyirci özel etabı ile devam edecek. Rallinin ilk günü, 45 dakikalık gün sonu servisin ardından 20.45ten itibaren tamamlanacak. Ralli severlerin yoğun katılımının beklendiği Yeşil Bursa Rallisi'nin ikinci gününde ise saat 09.00'dan itibaren yeniden direksiyon başına geçecek olan ekipleri, zorlu bir toprak zemin bekliyor olacak.