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Tokyo’da trafo patladı, şehir karanlığa gömüldü

Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi’nin Niiza kentindeki trafo merkezinde belirlenemeyen bir sebepten patlayan trafo nedeniyle başkent Tokyo’da 350 binden fazla eve elektrik verilemiyor.

Tokyoda trafo patladı, şehir karanlığa gömüldü

12 Ekim 2016 11:27

Japonya’da Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi’nin (TEPCO) başkent Tokyo yakınlarındaki Niiza kentinde bulunan trafo merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yoğun dumanlar yükseldiği görülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, aralarında devlet dairelerinin de bulunduğu 350 binden fazla ev ve ofise elektrik verilemiyor. Çevredeki bazı binaların zarar gördüğünü dile getiren yetkililer, yakınlarda bulunan iki metro hattındaki seferlerin de etkilendiğini aktardı.
TEPCO tarafından yapılan açıklamada, elektrik kesintisiyle ilgili soruşturma başlatıldığı ve kesintinin bulunduğu bölgelerde çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Olayla ilgili araştırmalar sürüyor. 

Etiketler: tokyo, trafo


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