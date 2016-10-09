Sarı-kırmızılıların başarılı orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci kulübün resmi dergisinin 159. sayısına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a transferinin çok çabuk geliştiğini belirten Ciğerci, "Futbolda bu da var. Çok çalışırsanız, iyi bir yere gelebilirsiniz. İyi bir yere gelirseniz, sizi transfer etmek isterler. Ben de Almanya’da oynarken teklif aldım ve çok da düşünmeden Galatasaray’a geldim. Şu anda işler iyi gidiyor ama gol ve asist de gelmeli. Benim için o zaman işler iyi gider. Fazlasının daha gelmesi lazım. Oyunumu süslemem lazım" dedi.

"Almanya’da futbol daha kompakt ve taktiğe dayalı"

Spor Toto Süper Ligi'nde temponun düşük olmasının dikkatini çektiğini söyleyen milli futbolcu, "Bundesliga’da tempo çok daha yüksek. Bir de Almanya’da futbol sanki biraz daha kompakt ve taktiğe dayalı. Bayern ve Dortmund’un oynadığı futbol ise çok daha farklı. Aynı Galatasaray’da olduğu gibi. Ama diğer takımlar açısından bakarsak böyle bir farklılık var" diye konuştu.

"Umarım bana olan güveni boşa çıkarmam"

Tolga Ciğerci, sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink için ise şöyle konuştu:

"Hoca senden ne istiyor, o çok önemli. Ben şu anda ön libero olarak görev yapıyorum. Takımı hızlıca çıkartmalıyım. Sahayı tamamen görmem lazım. Hoca bana güveniyor. Bence futbolcu için en önemlisi bu. Hoca güveniyorsa, futbolcu hata bile yapsa, yine de morali bozulmuyor. Çünkü biliyorsun ki hoca kenarda benim yapmak istediklerimi ve yapabileceklerimi biliyor. Eğer size güven duyulmazsa sadece bir kere denersiniz. Başarısız olursanız bir daha da denemezsiniz. Tüm özelliklerimi gösterebildiğimi düşünmüyorum. Umarım bana olan güvenle birlikte çok daha iyi işlere imza atacağım."

"Ailecek Galatasaraylıyız"

Ailecek Galatasaraylı olduklarını açıklayan Ciğerci, "2000 yılında 8 yaşındaydım. Süper Kupa maçını hatırlıyorum. Mario Jardel’i çok seviyordum. Topla koşarken Mario Jardel diye bağırarak vururduk topa. Almanya’da yaşayanlar için çok güzel duygulardı bu başarılar. Bizleri gururlandırıyordu. Yıllar sonra Almanya’da oynarken hangi takımı tuttuğumu sordular, ben de Galatasaraylı olduğumu söyledim. Söyleyen söyler, tamamen kişinin tercihi. Bir kardeşim daha var, o da Hamburg’ta oynuyor" şeklinde konuştu.

"Xavi, Iniesta ve Busquets'i çok beğeniyorum"

Xavi, Iniesta ve Busquets'i çok beğendiğini ifade eden 24 yaşındaki futbolcu, "Pasa dayalı, göze çok güzel gelen bir futbol oynuyorlar. Sergio Busquets’i de çok beğeniyorum. Fazla koşmuyor ama oyun görüşü çok iyi. Youtube’da videolarını bazen izlerim. Topu nerede alıyor, nereye dönüyor? Bunlar önemli. Ve bu adamlar çok iyi, ne yaptıklarını iyi izlemem lazım diye düşünüyorum. Tabii, Neymar ve Messi gibi farklı adam da var orada. Onlar kadar iyisi yok bence" diye konuştu.

"Arsenal'de oynamak çocukluk hayalim"

Arsenal'de oynamak istediğini ve bunun çocukluk hayali olduğunu vurgulayan Ciğerci, "Galatasaray’da oynamak da bir hayaldi. Çocukken sokakta giydiğim Galatasaray formasını şimdi futbolcu olarak giyiyorum. Bir tanesini gerçekleştirdim, diğeri de neden olmasın" dedi.