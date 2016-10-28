Sezon başında Bundesliga ekiplerinden Herta Berlin’den transfer edilen sarı-kırmızılı futbolcu Tolga Ciğerci, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Almanya’da yaşadığı dönemde de tuttuğu takımın Galatasaray olduğunu söyleyen Ciğerci, “Almanya'da olduğum dönemlerde tuttuğum takımı sorduklarında çekinmeden Galatasaray diyordum. Hedefim öncelikle Bundesliga’da oynamaktı, kendimi orada göstermek istedim. Burada oynamak da hayallerimden biriydi” diyerek sözlerini sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’e geldiğinden beri şutlarını henüz çok iyi gösteremediğini fakat Süper Kupa finalinde korkmadan penaltı atışını gole çevirdiğini dile getiren Tolga Ciğerci, ligde ilk golünü atması halinde golü kimseye hediye etmeyeceğini önemli olanın takımın 3 puan alması olduğunu ifade etti.

Tek isteğim takıma yardım etmek

Maçlara çok iyi konsantre olduğunu ve en fazla koşan ya da en çok pas yapan oyuncu olmak gibi bir düşüncesi olmadığını ifade eden yıldız futbolcu, “Tek isteğim takıma yardım etmek. Ancak yine de çok çalışarak istatistiklerimin daha da üzerine çıkmak istiyorum. Gollerimi de atarak, asistlerimi de yükselterek oyunumu daha çok süsleyebilirim” şeklinde konuştu.

Orta sahada Selçuk İnan ile olan uyumundan da bahseden futbolcu, “Selçuk ağabeyimiz çok iyi bir kaptan. Sadece beni değil, tüm takımı maça çok iyi hazırlıyor. Maç öncesi konuşuyor, bizi motive ediyor. Hocamız da Selçuk ağabey ile orta sahayı iyi kontrol etmemizi istiyor. Şimdilik çok iyi gidiyor, ikimiz de üzerine daha fazlasını koymak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Taraftarların takım maç kazandıkça stada daha çok gelmeye başladıklarını sözlerine ekleyen Tolga Ciğerci, taraftarların takıma destek verdikçe kendilerinin de daha başarılı olacakları söyledi. Almanya günlerinde arkadaşlarıyla Galatasaray’ın maçlarını izlediklerini şimdi ise o maçları izlediği arkadaşlarının kendisini arayarak 'Galatasaray'ı seninle izliyorduk şimdi sen orada oynuyorsun' dediklerini dile getiren Tolga Ciğerci, “Bu inanılmaz bir şey. Galatasaray ismi herkes tarafından biliniyor. Avrupa’da başarılı olup Galatasaray’ın başarısını tüm dünyaya daha çok tanıtmak istiyorum” dedi.

Milli takımın parçası olmak istiyorum

Trabzonspor yenilgisinden de bahseden başarılı orta saha oyuncusu, Adanaspor maçını kazanmak ve 3 puanla İstanbul’a dönmek istediklerini, aynı zamanda kendisini milli takıma çağıran Fatih Terim’e teşekkür ederek, daha fazla forma şansı bulup ay-yıldızlı formanın bir parçası olmak istediğini ifade etti.