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Tolga Ciğerci, Gaziantepspor maçında yok

Galatasaraylı futbolcu Tolga Ciğerci, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla gelecek hafta deplasmanda oynanacak olan Gaziantepspor maçında takımını yalnız bırakacak.

Tolga Ciğerci, Gaziantepspor maçında yok

06 Mayıs 2017 20:49

Galatasaray’ın Süper Lig’in 30. haftasında TT Arena’da karşılaştığı Kasımpaşa maçında kötü haber geldi. Mücadelenin 10. dakikasında Tolga’nın rakibine yaptığı müdahaleyi hakem Özgür Yankaya, sarı kart ile cezalandırdı. Karşılaşmanın 59. dakikasında orta sahada kaybettiği topta Pavelka’ya yaptığı hareketten sonra Yankaya, Tolga’ya ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi. Orta sahanın başarılı isimlerinden olan Tolga, böylece Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda oynanacak Gaziantepspor maçında takımının yanında olamayacak. 

Oğuzhan Ort

Etiketler: gaziantepspor, Tolga Ciğerci


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