Tolga Zengin minik kartallarla buluştu

Beşiktaş’ın başarılı kalecisi Tolga Zengin, Bodrum Beşiktaş Futbol okulunun halı saha açılışına katıldı. Oldukça neşeli olduğu gözlenen Zengin, yoğun ilgi ile karşılandı. Minik futbolcularla teker teker fotoğraf çektiren Zengin, formaları imzalamayı da ihmal etmedi. Zengin 10 aylık, Beşiktaş forması giyen Yaman Yaşlıtaş isimli bebekle de yakından ilgilendi. Sahayı gezerek küçük futbolcularla sohbet eden Zengin, "Çok güzel bir tesis olmuş. İnşallah burada geleceğin yavru kartalları yetişecek.

Gençleri böyle görünce heyecanlanıyorsun, o günlere geri dönüyorsun. Bizim zamanımızda bu kadar imkan yoktu. Biz böyle sahalarda oynamadık. Biz hep toprak sahalarda mahalle aralarında top oynadık. Sizin çok daha fazla imkanınız var. Çok daha ulaşılan bilir imkanlarınız var. Bu imkanları güzel değerlendirin. Ne yapıyorsanız aşk ve sevgi ile yapın. Siz bizim geleceğimizsiniz her anlamda. Sizleri bu kadar güzel görünce çok daha güneşli günler göreceğiz” dedi.

Ünlü futbolcu gazetecilerin transferle ilgili sorularını ise yanıtsız bıraktı.

Eren Ayhan

