Tolga Zengin öğrencilerle buluştu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bulunan Mütareke ilkokulu idarecilerinin davetini kırmayan başarılı kaleci Tolga Zengin, okuldaki öğrenciler tarafından coşkuyla karşılandı. Sınıfları tek tek gezerek çocuklarla sohbet eden Zengin, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Daha sonra okul bahçesinde toplanan öğrencilere hitap ederek onlara sporun faydalarını anlatan Zengin, iyi bir sporcu olmanın özelliklerinden bahsetti. Öğrencilerin merak ettiği soruları cevaplayan Zengin, “Burada bulunmaktan çok mutluyum. Çocuklar tarafından bu kadar tanınıyor olmak mutluluk verici” dedi.

Tolga Zengin okul yönetim ve öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirdi. 3 aylık Beşiktaşlı bir bebeği kucağına da alan Zengin, bebekle yakından ilgilendi. Öğrenciler Zengin’e çiçek vererek ziyaretinden dolayı teşekkür ettiler.

Hakkı Ovatman

