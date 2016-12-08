2011 yılından bugüne AK Parti Gençlik Kolları Kars İl Başkanlığı görevini başarılı bir şekilde yürüten, AK Parti Gençlik Kolları Kars İl Başkanı Tolgahan Reis, yaş haddi dolayısıyla Gençlik Kolları İl Başkanlığını görevini bırakarak, AK Parti Kars İl Teşkilatı bünyesinde siyasi faaliyetlerini yürütecek.

AK Parti Gençlik Kolları Kars İl Başkanı Tolgahan Reis, gazetecilere yaptığı açıklamda, AK Parti’nin tüzük gereği Gençlik Kolları Başkanlığını yaş haddi dolayısıyla bıraktığını, fakat AK Parti teşkilatında ülkemiz ve aziz milletimiz için çalışmalara devam edeceğini açıkladı.

Bugün çok farklı bir heyecan içerisinde olduğunu belirten Tolgahan Reis, “2002 yılından bugüne gençliğim AK Parti ile geçti. Çizgimizde hiçbir zaman kırıklık olmadı. Altı yıldır onurla yürüttüğüm başkanlık görevini bugün partimizin tüzük gereği “yaş haddinden” dolayı bırakıyorum. Bu ayrılık, şahsım için de son derece onur vericidir; çünkü alnımızın akıyla mensubu olmaktan onur, şeref ve gurur duyduğum Ak Parti’nin artık ana kadrolarında görev yaparak aziz milletimizin hizmetinde ve partimizin emrinde olacağım” dedi.

Altı yıllık görev süresini de değerlendiren AK Parti Gençlik Kolları Kars İl Başkanı Tolgahan Reis,“2011 yılında Ak Parti Kars Gençlik Kolları 4. Olağan Kongresi’nde bu göreve layık görüldüm. AK Gençlik ile altı yıl beraber geçirdik. AK Parti’nin kurumsal kimliği altında gençlik kolları faaliyetlerinin örgütlü, etkin, verimli bir sonuca ulaşmasını ve gelişmesini sağlayarak, teşkilatlarımızla ve gençlerimizle başarılı bir etkileşim oluşturduk. Kars’ta Ak Gençliğin büyümesine katkı sağladık. Yönetimimizle birlikte başta genel merkezimiz olmak üzere, il başkanımız ve teşkilatlarımızın emrinde, hem partimiz, hem ülkemiz ve hem de Karsımız için çalışmaktan yılmadık. Bu çalışmaların Allah’a çok şükür meyvelerini de aldık. Aldığımız bayrağı, yukarıya, daha yukarılara taşımak için gece gündüz demeden çalıştık. Bireysellikten uzak, tam anlamıyla kurumsallaşmış, ekip ruhu ile çalışmalarımızı sürdürdük. Bizim en büyük Reisimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizlere her zaman “hedeflerinizi ve ideallerinizi yüksek tutun” diyordu: Bizler de AK Parti Kars Gençlik Kolları Teşkilatı olarak hedeflerimizi yüksek tutarak partimize, ülkemize ve gençliğimize layık olmaya çalıştık. Huzur, barış ve güven ortamını her zaman tesis ettik. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik duygularımızla perçinledik. Bundan dolayı mutluyuz, onurluyuz ve gururluyuz. Hamdolsun ki, gönül rahatlığıyla, büyük bir sevinç ve heyecanla bugün AK Parti Gençlik Kolları Kars İl Başkanlığı görevinden ayrılıyorum. Bu süreçte şahsıma bu onuru yaşatan, yeni Türkiye’nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Başbakanımıza, Genel Merkezimize, Karsımızın gururu Bakanımız Ahmet Arslan’a, milletvekilimiz Yusuf Selahattin Beyribey ‘e, İl Başkanımız Adem Çalkın’a, Kadın Kolları başkanımıza, İl, İlçe ve Gençlik Kolları Teşkilatlarımıza, bütün büyüklerimize ve hepsi birbirinden değerli yol arkadaşlarıma en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tabiri ile siyaset uzun maraton koşusudur. Bizde Bugünden sonra AK Parti Kars İl Teşkilatı’nda yine çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Genel merkezimiz tarafından atanacak olan yeni gençlik kolları başkanımıza da rehber olacağız, deneyim ve tecrübelerimizi paylaşarak, aziz milletimize ve AK Gençliğe hizmet etmesini sağlayacağız. Bu değişimin partimize, ülkemize, gençliğimize ve ilimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, en derin saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.