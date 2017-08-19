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Tolgay Arslan: '2 şuttan gol yedik, çok üzgünüz'

Beşiktaş'ın yıldız oyuncularından Tolgay Arslan, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Tolgay Arslan, "2 şuttan 2 gol yedik, çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Tolgay Arslan: 2 şuttan gol yedik, çok üzgünüz

19 Ağustos 2017 09:21

Beşiktaş orta sahasının önemli isimlerinden olan Tolgay Arslan, 2-2 biten Kasımpaşa karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. 2 puan kaybettiklerini söyleyen Tolgay, "Hiç gol pozisyonu vermedik. 2 şuttan 2 gol yedik. Üzgünüz. Maç aslında bizimdi. Çok pozisyona girdik ama son pasları iyi veremedik. Şimdi daha çok çalışmamız gerekiyor. Her takım bize karşı daha dikkatli oynuyor. Bursaspor karşılaşması çok önemli. Milli maç arasına rahat girmek istiyoruz. Bugün baktığımızda takım çok iyiydi. Eski futbolumuza döndük, öne doğru oynadık. Son 10 dakika rakip kilitlendi, ortalarla gelmek istedik ama olmadı" dedi. Herkese ihtiyaçları olduğunu söyleyen Tolgay, "Gelen şansı değerlendirmemiz lazım. Biri sakatlanırsa başkası oyuna girer. Çok büyük de fark yok. Bu durum bizi de güçlendiriyor. Rekabet her zaman iyidir" açıklamasında bulundu. 

Bozhan Memiş - Uygar Aydın

Etiketler: beşiktaş, kasımpaşa, Tolgay Arslan


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