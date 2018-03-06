Diğer
Kategoriler

Tolgay Arslan: 'Galibiyeti askerlerimize armağan ediyoruz'

Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, fazla para kazanarak rahat bir hayat yaşadıklarını belirterek, galibiyeti askerlere armağan ettiklerini söyledi.

Tolgay Arslan: Galibiyeti askerlerimize armağan ediyoruz

06 Mart 2018 00:32

Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Tolgay Arslan, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İyi bir maç çıkartarak 3 puanı hak ettiklerini belirten Arslan, “Futbol dışında bir şeyler söylemek istiyorum. Ülkemiz şu an tabii zor zamanlardan geçiyor. Biz futbolcular olarak haftada bir iki maç oynuyoruz. Fazla para kazanıyoruz, rahat bir hayat yaşıyoruz. O yüzde galibiyeti bize koruyan askerlerimize armağan ediyoruz. Allah onları korusun onlara yardımcı olsun. İyi bir maç çıkardık. 3 puanı hak ettik. Defansif, ofansif olarak takım halinde hareket ettik. O yüzden takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.

“Şampiyon olmak istiyorsak kimseye ihtiyacımız yok”

Trabzonspor’un maça baskılı başlamak istediğini kaydeden Arslan, “Trabzonspor’u maçtan önce izlemiştik. Çok baskılı başlamak istiyorlar. Biz o yüzden ilk 20 dakika topu tutmaya çalıştık. Oyunu soğutmaya çalıştık. Şampiyon olmak istiyorsak kimseye ihtiyacımız yok. Çok uzağa bakmayacağız. Haftaya bakmamız gerekiyor, hafta içi iyi çalışmamız gerekiyor. Gençlerbirliği maçı var bunda iyi oynamamız lazım. Çok uzağa bakmamız gerekiyor o hatayı belki Bayern Münih’te yaptık. Benim kafam şuan Gençlerbirliği maçında. İyi bir takım olduğumuzu gördük. Kim eksik olursa o açıyı kapatıyoruz. Takım olarak oynarsak bizi yenmek çok zor olur” ifadelerini kullandı.  

Ozan Köse

Etiketler: Tolgay Arslan

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç