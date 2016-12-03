Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrasında siyah-beyazlıların futbolcusu Tolgay Arslan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok iyi oynamadıklarını belirten Arslan, "Zemin iyi değildi. Zor olacağını biliyorduk. 1 puan aldık. Mutlu değiliz ama üzülmüyoruz da. Salı günü daha büyük bir maçımız var. Orada yüzde yüzümüzü vermek ve tarih yazmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Hakemleri rahat bırakalım"

Karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek hakkında sorulan soruya Tolgay, "Kollanmadı ama sonuçta futbol oynuyoruz. Hakemi tebrik ederim iyi maç çıkardı. Onlar da insan. Ben de hata yapıyorum. Onları rahat bırakalım. İlk defa böyle gördüm her pozisyon hakeme gittiler" diye cevap verdi.

Gökhan Gönül'ün sarı-lacivertli taraftar tarafından protesto edilmesinin hatırlatılması üzerine Arslan, "Zaten maç içerisinde görmedik, görmek istemedik. Gökhan Gönül çok büyük bir oyuncu. Maçtan önce konuştu. Bizi motive etti" dedi.

"Türkiye'yi seçtim"

Hangi milli takımı seçtiği hakkında da açıklamalarda bulunan genç oyuncu, "Son kararımı verdim. FIFA'ya bir kaç hafta önce başvurduk, onu bekliyoruz. Türk Milli Takımı'nda oynamak için FIFA'nın kararını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ta mutluyum"

Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu vurgulayan Arslan, "İlk önce benim tercihim Beşiktaş. İnşallah bu büyük kulüpte daha senelerce oynarım" dedi.

"Vodafone Arena'da başka olurdu"

Karşılaşma için de açıklamalarda bulunan Arslan, şöyle konuştu:

"Tabii ki ilk 10-15 dakika baskı olacağını biliyorduk. Ama onlar da çok basmadılar. O yüzden biz de riske girmek istemedik. Vodafone'de oynasaydık bambaşka bir maç görürdük. 1 puanı aldık. Şimdi salı günü daha büyük bir maç bizi bekliyor."

Tolgay, şampiyonluk için ise, "Tabii ki daha 13.-14. haftadayız. 34. haftadan sonra kupayı yine biz kaldıracağız, ona çok eminiz" dedi.

Kaan Ülker - Oğuzhan Ort