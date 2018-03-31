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Tolgay Arslan: 'İlk yarıda daha farklı olabilirdi'

Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Tolgay Arslan, Alanyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada "İlk yarıda iyi oynadık. Skor çok daha farklı olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Tolgay Arslan: İlk yarıda daha farklı olabilirdi

31 Mart 2018 22:33

Alanyaspor'un iyi bir takım olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Tolgay Arslan, "İlk yarı kötü oynamadık, iyi bir maç çıkardık. İlk yarıda fark yapabilirdik. Alanyaspor iyi bir takım. İkinci yarıda kötü oynadık. Daha çok çalışmamız gerekiyor, bu saatten sonra hedefimiz her maçta 3 puan. Güzel futbol da oynamak istiyoruz ama hedefimiz 3 puandı. Bu maçı da yarın unuturuz. Bu sezon çok maç oynadık. 1 hafta dinlendik, iyi çalıştık. Daha da çok çalışmamız gerekiyor. Mental yorgunluk yok. Şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

Hakemlerle ilgili konuşmak istemediğini söyleyen Arslan, "Bugün daha çok oynatabilirdi. İyi bir maç çıkardı hakem. Bizim kendimize bakmamız gerekiyor, üst üste pas hataları yaptık ve özgüvenimizi kaybettik. Eski futbolumuzu oynamamız gerekiyor. Daha hareketli oynamamız gerekiyor. Bugün çok durarak oynadık, Başakşehir'de de aynısını yaptık" ifadelerini kullandı.  

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar
 

 

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