Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında evinde Dinamo Kiev ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası siyah-beyazlı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 3 puanın kaçtığını dile getiren başarılı oyuncu, “İlk yarı iyi başladık, baskılı başladık ve golümüzü bulduk. Daha sonra iyi pozisyona girdik, maalesef atamadık. Sonra da oyundan koptuk. Baskılarımız iyi değildi. Rakibimize çok alan verdik. Benim ve Atiba için özellikle ikinci yarı çok büyük alan vardı. Çok koşturduk. Adamlara yetişemedik. Zaten 3 orta saha oynadılar. İkinci yarıyı özellikle yarını iyi analiz etmemiz lazım. Hatalarımızı öteki maçlar için daha iyi analiz etmemiz lazım. Korkmaya gerek yok, bu taraftarla, bu takımla, bu hocalarla büyük şeyler başarabiliriz” dedi.

“Biz kimseden korkmuyoruz”

Gruptaki bir sonraki Napoli maçı hakkında da konuşan Arslan, “4 maçımız var. Biz kimseden korkmuyoruz. Orada da oyunumuzu oynayacağız. Orada da bu ilk yarıdaki tempoyu 90 dakika tutarsak, 3 puanla dönebiliriz. Ama şimdi Çaykur Rize maçımız var. O da önemli bir maç. O yüzden bu maçı analiz etmemiz lazım, ligde puanlar almamız lazım. Sonra da Napoli geliyor. Ama dediğim gibi biz kimseden korkmuyoruz” açıklamasında bulundu.

“Hoca başka kararlar verdi, saygı duymak lazım”

İlk haftalardan beri eski formunu yakalamaya çalıştığını dile getiren Tolgay Arslan, “İyi maçlar çıkardım. Tabii ki hoca başka kararlar verdi. Kabul etmek lazım, şansını beklemen lazım. İdmanlarda iyi çalışman lazım. Şansın gelirse de alman, tutman lazım” diye konuştu.

Kaan Ülker