Tolgay Arslan’dan dikkat çekici performans

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarından 9 puanla ayrılan Beşiktaş’ta Tolgay Arslan’ın performansı yüzleri güldürüyor.

Oğuzhan Özyakup’un yaşadığı mide rahatsızlığının ardından Fenerbahçe maçında orta sahanın yükünü üstlenen ve takımın ileriye çıkmasında başrol oynayan Tolgay, Trabzonspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında da takımın kilit isimlerinden birisi olarak dikkat çekti. Gençlerbirliği maçında Talisca’nın golünün hazırlayıcısı olan başarılı futbolcu, oynadığı futbolla galibiyetin mimarlarından oldu. 12 ikili mücadeleden başarılı şekilde çıkıp 4 kez top kapan Tolgay Arslan, 107 kez topla buluştuğu karşılaşmada yüzde 94 pas isabetiyle oynayarak da dikkatleri üzerine çekti. Sahipsiz 6 topu takımına kazandırarak ataklarda başrol oynayan yıldız futbolcu, 3 gollük pas ve 1 asistle de maçı tamamladı.

(Bozhan Memiş/İHA)