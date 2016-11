Vodafone Arena’da siyah-beyazlı yetenekli orta saha Tolgay Arslan taraftarlarla buluştu. 26 yaşındaki futbolcu, etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Transfere açık kapı

Başarılı futbolcu, “Şu an güzel tabi ki Napoli’nin hocasından beni beğendiğini duymak. Bu beni mutlu ediyor. Henüz daha 10. haftadayız ve bazı konular hakkında bir şey söylemek için çok erken. Zor maçlar var önümüzde. Burada mutlu olduğumu herkes biliyor. Ben de duydum beni transfer etmek isteyen başka takımlarda varmış. Şu an takımımla Şampiyonlar Ligi ve lige odaklandım. Yönetim bana transfer konusunda gelirse ben bu duruma karşı açığım. Ama daha çok erken her şey için. Benim önceliğim Beşiktaş’tır. Devre arasında transfer konularıyla alakalı net bir şey söyleyebilirim” diye konuştu.

Milli takım süreci

Milli takım ile alakalı FIFA süreci hakkında da konuşan Tolgay Arslan, “Ben Türk Milli Takımı’nı istiyorum tabi ki. Birkaç hafta sonra FIFA ile alakalı sonuç açıklanır. Bu konuda pozitif bir yanıt alacağımızı düşünüyorum. Ancak top FIFA’da ve onlar izin verirse oynarım. Alman Futbol Federasyonu ile iletişime geçtik ve onlar bana izin verdi ve serbest bıraktılar. FIFA’nın hayır demesi gibi bir sıkıntı yok. Oradan onay alacağımıza inanıyorum. Birkaç hafta sonra durum netleşir” açıklamasını yaptı.

Şu ana kadar zor maçlar oynadıklarını hatırlatan deneyimli orta saha, “Üst süte zor maçlarımız var. Bu sezonki performansımızla takım olarak hiç kimseden korkmayacağımızı gösterdik. Burada Vodafone Arena’da rakipler bizden korksun. Her maçta arkamızda müthiş bir destek veriyorlar” ifadelerini kullandı.

Devre arası netleşiyor

Transfer söylentileri ve hangi takımdan teklif aldığıyla alakalı gelen soru üzerine Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, “Ben de duydum ama net olarak ayrıntıya girmek istemiyorum. Devre arasında kadar takımıma yüzde yüzümü vereceğim. Önemli maçlarımız var. Devre arasına kadar bu performansımda devam edeceğim. İlk tercihim Beşiktaş. Ben menajerime de bir transfer teklifi olursa da bana söyleme dedim. Kulübümle iyi anlaşıyorum. Beşiktaş ile daha masaya oturmadık. Onlar beni ben de onları seviyorum. Büyük bir görüşme bence olmayacak. Sürpriz çıkmaz” cevabını verdi.

Siyah-beyazlı futbolcu, Vodafone Arena’da oynadıkları maçta taraftarların takıma büyük katkıda bulunduğunu dile getirerek, bazı maçlarda takımı galibiyete taraftarın taşıdığına dikkat çekti.

Doğan Gündoğdu